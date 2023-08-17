وكيل تعليم البحيرة: الانتهاء من تجهيز لجان ومقرات امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أنه تم الإنتهاء من تجهيز كافة اللجان والمقرات والاستراحات الخاصة بامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة مشددا على رفع درجة الاستعداد بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لاستقبال الامتحانات والمقرر إنطلاقها بعد غد السبت الموافق 19 أغسطس 2023 والتي تستمر حتى الثلاثاء 29 من أغسطس الجاري وفقًا للجدول المعلن والمعتمد من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني داخل جميع مدارس المحافظة.

وأشار وكيل الوزارة ، إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بالدور الثاني يبلغ 5465 طالب وطالبة بواقع 1388 بالشعبة الأدبية و3765 بالشعبة العلمية علوم و312 بشعبة علمى رياضة يؤدون الامتحانات خلال تلك الفترة بعدد 19 لجنة بالإدارات التعليمية الثمانية عشر.

وأكد وكيل الوزارة، على إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحسن سير الامتحانات وتوفير الجو المناسب والهدوء والراحة لأداء الامتحانات بسهولة ويسر تنفيذا لتوجيهات الاستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة فى هذا الشأن.

وأشار يوسف الديب وكيل الوزارة، إلى أنه تم عمل بروتوكول تعاون مع مديرية الأمن لتأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة لتأمين أوراق الأسئلة وبروتوكول مماثل مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائره صحية داخل اللجان كما تم التنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات أمام اللجان الامتحانية والتنسيق مع التموين لتوفير احتياجات القائمين على العملية الامتحانية بالاستراحات، بالإضافة إلى تشكيل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتذليل العقبات وحل المشكلات التي قد تواجه رؤساء اللجان أثناء سير اللجان الامتحانية.

ووجه باستمرار رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية والمراجعة المستمرة لكافة اللجان والمقرات والاستراحات الخاصة بامتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة.

وشدد وكيل الوزارة بالالتزام بتنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الامتحانات والتى تهدف الى انتظام سير الامتحانات للعام الدراسي 2022-2023 على الوجه الأكمل، وإنجاز الإجراءات المطلوبة، على نحو يحقق الأهداف المرجوة، بتكاتف كافة الجهود التي تساهم في حُسن سير لجان أعمال الامتحانات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لأبنائنا الطلاب.