«حياة كريمة» تُطلق أول معسكر شبابي بمدينة دهب.. «DMC» ترصد التفاصيل

عرض برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية dmc، تقرير يرصد إطلاق مبادرة “حياة كريمة" أول معسكر شبابي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في مدينة دهب.

وجاء في التقرير، أنه إيماناً بالدور الكبير الذي يقومون به المتطوعين في أنحاء الجمهورية، أطلقت مؤسسة “حياة كريمة” بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، أولى مبادراتها الشبابية والتي تستهدف طلاب الجامعات المصرية في مدينة دهب، بمحافظة جنوب سيناء، لترسيخ قيم المواطنة والتطوع والتعريف بالمعالم السياحية.

ومن جانبها، قالت هند جلال، مدير إدارة التوعية بمؤسسة حياة كريمة، هدفنا هو تكثيف الطاقات والتركيز على الشباب وإثرائهم بالمهارات الأساسية والحياتية الموجودة على أرض الواقع.