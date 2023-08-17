الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

إنجازات لا تتوقف.. «التحالف الوطني» يحتفل بتجهيز 25 عروسًا مقبلين على الزواج

نشاطات التحالف
نشاطات التحالف

نظمت مؤسسة “راعي مصر للتنمية” إحدي كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، اليوم الخميس، احتفالية كبري لتسليم 25 عروسة من الفتيات المقبلات علي الزواج من الفئات الاولي بالرعاية، عدد من الأجهزة  المنزلية والكهربائية وذلك بهدف إدخال الفرحة والبهجة على قلوبهم وتخفيف العبء عن كاهل أسرهم. 

وفي محافظة البحيرة، أطلق بنك الشفاء المصري عضو التحالف الوطني قافلة طبية تضم مختلف التخصصات للكشف والمتابعة وتقديم العلاج بالمجان لأهالي قرية المعدية بمركز ادكو.

بينما نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية لقاء مفتوح مع صغار المزارعين بقرية محمد عبد الوهاب التابعة لمركز النوبارية بمحافظة البحيرة حول كيفية إدارة الموارد الطبيعية والمياه وكذلك مناقشة المشكلات التي تواجههم تمهيداً لعرضها علي المسئولين لحلها.

كما أقامت جميعة الأورمان إحدي كيانات التحالف الوطني معرضاً لتوزيع 4 آلاف قطعة ملابس جديدة بالمجان علي الأسر الأولي بالرعاية والأكثر احتياجا بعزبة المغربي وعزبة القشلي وعزبة فايقه وعزبة القصر وعزبة المحطة وعزبة المغربي وعزبة ناصف والثمانيات وقرية طملاي وغمرين بمدينه منوف بمحافظة المنوفية.

كما أطلقت الجمعية، قافلة طبية شاملة للكشف وتقديم العلاج بالمجان لأهالي قري الشيخ راجح ونزله كعب بمركز أبو تيج وقري بني إدريس والتمساحية بمركز القوصية وقرية عرب القداديح بمركز ابنوب وقرية الناصرية  التابعة لمركز الفتح  بمحافظة أسيوط.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللآزم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية .

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي انطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموي في مصر حيث يضم  34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

مصر حياة كريمه الرئيس السيسي التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي محافظات الجمهورية

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