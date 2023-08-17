"الجمهور والنقد المسرحي".. ندوة في بيت السناري الأربعاء المقبل

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، ندوة مفتوحة للجمهور تحت عنوان "الجمهور والنقد المسرحي"، وذلك يوم الأربعاء 23 أغسطس، في تمام السابعة مساًء، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، بالقاهرة.

ندوة "الجمهور والنقد المسرحي"

ويحاضر في الندوة الدكتور محسن الميرغني؛ الناقد المسرحي، والدكتور أحمد عامر؛ الناقد والمدرس بكلية الآداب قسم علوم المسرح جامعة حلوان، ويدير الندوة الكاتب والمترجم محمد رمضان حسين.

تدور الندوة حول كتاب "مقالات في النقد" للدكتور محسن الميرغني، من خلال تحليل الأفكار والمفاهيم المطروحة بالكتاب، وكذلك الكشف عن الرؤية والأسلوب والأهمية، كما تسلط الندوة الضوء على النقد المسرحي ما بين الماضي والحاضر في ظل التطورات والتغيرات السريعة في عالم اليوم.

تأتي الندوة في إطار حرص بيت السناري على نشر الثقافة والفنون وترسيخ القيم والمبادئ الإنسانية، وكذلك تعزيز الاحترام المتبادل والتسامح والتفاهم، فضلا عن توفير بيئة مناسبة لتبادل الخبرات والمعارف والتشجيع على القراءة والتفكير والتعلم.

الدكتور محسن الميرغني

جدير بالذكر أن الدكتور محسن الميرغني؛ هو كاتب وناقد مسرحي، مساعد مخرج مسرحي بمسرح الشباب التابع للبيت الفني للمسرح بوزارة الثقافة، حاصل على ماجستير الدراما والنقد المسرحي 2018، دبلوم التنمية الثقافية كلية الآداب جامعة القاهرة 2016، دبلوم الدراسات العليا الدراما والنقد المسرحي 2011، بكالوريوس الدراما والنقد المسرحي من المعهد العالي للفنون المسرحية - أكاديمية الفنون 2009، وصدر له كتاب: "مقالات في النقد - قراءات وأفكار" 2020، كما نُشر العديد من الدراسات النقدية بمجلات وصحف مختلفة.

بيت السناري

يعود تاريخ بناء بيت السناري إلى إبراهيم كتخدا السناري؛ أحد المماليك التابعين لمراد بك والذي لقِّب بالسناري نسبة لمدينة سنار، ويشير الجبرتي إلى أن أصله يرجع للبرابرة.

ومع مجيء الحملة الفرنسية، تمت مصادرة المنزل من قِبل الفرنسيين في عام 1798؛ لإسكان أعضاء لجنة العلوم والفنون التي صاحبت بعثة نابليون العسكرية لعمل دراسة منهجية للبلاد.

وتم تسليم منزل السناري لمكتبة الإسكندرية، بناءً على طلب من الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية السابق، وبعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية، التي بدأت في تجهيزه بهدف تحويله إلى منفذ ثقافي هام بحي السيدة زينب لنشر الوعي الثقافي