الخميس 17 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تامر حسني يطرح كليب جديد بعنوان "حوا": رجعنالكم تاني

تامر حسني وآسيل عمران
تامر حسني وآسيل عمران

طرح الفنان تامر حسني، الخميس، فيديو كليب جديد يحمل عنوان "حوّا" عبر المنصات الرقمية، بالتعاون مع الفنانة الشابة أسيل عمران وروّج "حسني" للأغنية الجديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب تامر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا:"بناءً على طلب الكثيرين منكم، قمت بطرح كليب "حوّا" رجعنالكم تاني أنا والنجمة الجميلة أسيل عمران بعد كليب ناسيني ليه اللى كلكم بتحبوه.. بس دلوقتي مش كليب إحنا بنحضر رحلة فنية أطول كنتم مستنيينها من زمان، انتظروا أول خطوة في الرحلة وهى كليب أغنيتى الجديدة (حوّا) من ألبوم هرمون السعادة".

وأعلن تامر حسني مؤخرًا، تعاونه مع الفنانة أسيل عمران من جديد، في ثاني تعاون بينهما بعد كليب "ناسينى ليه".

آسيل عمران

وأسيل عمران هى مطربة وممثلة سعودية وُلدت عام 1989، هى شقيقة الإعلامية لجين عمران التي اشتهرت بتقديمها برنامج صباح الخير يا عرب، شاركت في 2007 ببرنامج المسابقات الغنائي نجم الخليج، ولم تتمكن من الفوز، لكنها تعاقدت بعد ذلك مع شركة روتانا الذي أصدرت لها ألبومان حملا اسم «خجلانة والله يهنيني».

ولم تتوقف الفنانة السعودية أسيل عمران حول الغناء فقط بل شاركت ولأول مرة في السينما لتدخل عالم الدراما من خلال مشاركتها في مسلسل «04»، لتتوالى بعد ذلك مشاركتها في الأعمال المختلفة والمتنوعة وكان آخر عمل درامي شاركت به هو مسلسل ممنوع التجول الذي شاركت فيه مع فنان الكوميديا السعودي ناصر القصبي.

في الفترة الماضية، تصدرت السعودية أسيل عمران الترند بسبب أنباء انفصالها عن زوجها الإعلامي خالد الشاعر، لتظهر للجماهير وتأكد خبر انفصالها بعد تساؤلات متابعيها.

الفنان تامر حسني تامر حسني عنوان حوا فيديو كليب جديد يحمل عنوان حوا فيديو كليب جديد كليب جديد

الأكثر قراءة

آخر مستجدات متحور كورونا الجديد "إى جى 5".. هل دخل مصر؟

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

مصرع طبيب الغلابة بالمنصورة فى حادث سير

بابا خنق ماما.. لغز مقتل أسماء ابنة الفيوم وأسرتها: جوزها سابها ميتة 6 ساعات

كنت عايزها بنت مؤدبة.. أب يروى تفاصيل إزهاق روح ابنته ببولاق الدكرور

مهندس وشقيقه.. ننشر صور ضحايا انفجار «تانك كحول» بمصنع بدر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس