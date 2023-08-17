تامر حسني يطرح كليب جديد بعنوان "حوا": رجعنالكم تاني

طرح الفنان تامر حسني، الخميس، فيديو كليب جديد يحمل عنوان "حوّا" عبر المنصات الرقمية، بالتعاون مع الفنانة الشابة أسيل عمران وروّج "حسني" للأغنية الجديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب تامر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا:"بناءً على طلب الكثيرين منكم، قمت بطرح كليب "حوّا" رجعنالكم تاني أنا والنجمة الجميلة أسيل عمران بعد كليب ناسيني ليه اللى كلكم بتحبوه.. بس دلوقتي مش كليب إحنا بنحضر رحلة فنية أطول كنتم مستنيينها من زمان، انتظروا أول خطوة في الرحلة وهى كليب أغنيتى الجديدة (حوّا) من ألبوم هرمون السعادة".

وأعلن تامر حسني مؤخرًا، تعاونه مع الفنانة أسيل عمران من جديد، في ثاني تعاون بينهما بعد كليب "ناسينى ليه".

آسيل عمران

وأسيل عمران هى مطربة وممثلة سعودية وُلدت عام 1989، هى شقيقة الإعلامية لجين عمران التي اشتهرت بتقديمها برنامج صباح الخير يا عرب، شاركت في 2007 ببرنامج المسابقات الغنائي نجم الخليج، ولم تتمكن من الفوز، لكنها تعاقدت بعد ذلك مع شركة روتانا الذي أصدرت لها ألبومان حملا اسم «خجلانة والله يهنيني».

ولم تتوقف الفنانة السعودية أسيل عمران حول الغناء فقط بل شاركت ولأول مرة في السينما لتدخل عالم الدراما من خلال مشاركتها في مسلسل «04»، لتتوالى بعد ذلك مشاركتها في الأعمال المختلفة والمتنوعة وكان آخر عمل درامي شاركت به هو مسلسل ممنوع التجول الذي شاركت فيه مع فنان الكوميديا السعودي ناصر القصبي.

في الفترة الماضية، تصدرت السعودية أسيل عمران الترند بسبب أنباء انفصالها عن زوجها الإعلامي خالد الشاعر، لتظهر للجماهير وتأكد خبر انفصالها بعد تساؤلات متابعيها.