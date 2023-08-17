الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد تحصيل أموال المحمدى.. الإسماعيلي يصرف جزءًا من مستحقات اللاعبين المتأخرة

الإسماعيلى
الإسماعيلى

قام مسئولو النادى الإسماعيلي  بصرف جزء من مستحقات اللاعبين المتأخرة، اليوم الخميس، حيث تم إيداع دفعات مالية من مستحقات اللاعبين المتأخرة في حساباتهم البنكية، تمهيدًا لصرفها بعد انتعاش خزينة النادى مؤخرا بمبلغ 10 ملايين جنيه، قيمة القسط الأول الذي سدده المصري البورسعيدي، للحصول على خدمات باهر المحمدي، بالشرط الجزائي من إجمالي 20 مليون جنيه تُدفع في وقت لاحق.

وكان محمود اليسقي المدير التنفيذي ومحمد إسماعيل المدير المالي وإسماعيل حفني مدير النشاط الرياضي أعضاء اللجنة الثلاثية بالإسماعيلي، بالتنسيق مع المعنيين الفنيين، اتفقوا على منح أعضاء الفريق جزء من حقوقهم المتأخرة عن الموسم الماضي حتى يستطيعوا التركيز في التدريبات للاستعداد الجاد لانطلاق ماراثون الدوري الممتاز.

تجدر الإشارة إلى أن المسؤولين بالإسماعيلي نجحوا في إقناع بعض اللاعبين الكبار أصحاب العقود المرتفعة خفضها للظروف المالية الصعبة التي تواجه النادي حاليًا في مقدمتهم الحارس أحمد عادل عبد المنعم وأحمد محسن ومحمد حسن وصالح جمعة وباسم مرسي وأخرين.

فى الوقت نفسه قرر الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال، إلغاء اللقاء الودي أمام منتخب اليمن الأولمبي المحدد موعده الخامسة مساء اليوم الخميس، بإستاد الإسماعيلية، بسبب عدم تحقيق الاستفادة الفنية من وراءه لصغر أعمار لاعبي المنافس.

وكان إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي، فوجئ بالأعمار السنية الصغيرة للمنتخب اليمن الأولمبي مواليد 2001 و2003 الذين طلبوا مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وديًا الليلة، الأمر الذي دفعه للاعتذار في اللحظات الأخيرة بسبب عدم الإستفادة الفنية من المباراة وسمح للضيوف بالمران على ملعب إستاد الإسماعيلية بدل من اللقاء التجريبي.

تجدر الإشارة إلى أن الجهاز الفني للإسماعيلي منح اللاعبين راحة سلبية غدًا لالتقاط الأنفاس والعودة بعد غد للانتظام في التدريبات اليومية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

اتفقوا استعداد اعتذار استفاد اتهم اعي الاستفاد أعضاء اللجنة

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