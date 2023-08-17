رفع مستوى التحذير من تهديد إرهابى فى السويد

ذكرت صحيفة "داجنز نيهيتر" السويدية، اليوم الخميس، أنه من المقرر أن تعلن السويد عن رفع مستوى التهديد الإرهابي بعد سلسلة من عمليات حرق نسخ من القرآن الكريم، الأمر الذي أثار الغضب في العالم الإسلامي.

وقالت الصحيفة، نقلا عن مصادر لم تسمها، إن مستوى التهديد سيتم رفعه من 3 إلى 4 على مقياس من 5 درجات، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ويعني مستوى التهديد الرابع، أن احتمالية وقوع هجمات إرهابية في السويد "عالية"، بينما يعني مستوى التهديد الثالث الحالي أن البلاد معرضة لتهديد إرهابي "مرتفع".

تأتي هذه الخطوة في أعقاب عدد من الأحداث العامة، حيث قام أشخاص بتدنيس القرآن الكريم.

وانتقدت الحكومة السويدية هذه الأعمال التي أدت إلى احتجاجات وأعمال شغب، وسعت سلطات إنفاذ القانون في البلاد إلى منع تلك الأعمال، لكن المحاكم أوقفت تلك الجهود، مشيرة إلى حرية التعبير والتجمع في السويد.

وأكدت الحكومة السويدية، أنها تدرس تغيير قوانين النظام العام للسماح للشرطة بمنع الاستفزازات التي قد تهدد الأمن القومي.

وأوضحت الحكومة البريطانية، الأسبوع الماضي، أن المسافرين إلى السويد يجب أن "يحافظوا على مستوى عالِ من اليقظة" لأنه "من المرجح جدا" أن يحاول الإرهابيون تنفيذ هجمات.

وفي السويد، كان تقييم التهديد عند المستوى الثالث منذ عام 2010.

وأعلى مستوى على المقياس 5، يشير إلى خطر وشيك.