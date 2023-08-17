قصور الثقافة تصدر كتابين جديدين عن سلسلة آفاق عالمية

صدر حديثًا عن سلسلة آفاق عالمية تحت رئاسة تحرير الدكتور أنور إبراهيم، والتابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

وقال جرجس شكري أمين عام النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة، إن أول كتاب هو "ما قرأه المصريون منذ أربعة آلاف عام مضت" لمجموعة من المؤلفين الروس، الكتاب من ترجمة أماني التفتازاني ومراجعة وتقديم الدكتور أبو الحسن بكري.

غلاف الكتاب

أما الكتاب الثاني والصادر عن نفس السلسلة فهو " سوريا القرن الـ19 في رحلات روسية " لمجموعة من المؤلفين ترجمة الدكتور نوفل نيوف والدكتور عادل إسماعيل.

والكتاب يقدم ما كتبه مجموعة من المواطنين الروس زاروا سوريا في القرن التاسع عشر.