ضمن "100 يوم صحة".. الرعاية الأسقفية تستكمل الكشف الطبي بمنطقة منشأة البكاري

نظم قطاع التنمية، إحدى قطاعات مؤسسة الرعاية اﻷسقفية للخدمات الاجتماعية بمركز الطوابق التنموي، يوما للكشف الطبي ضمن حملة ١٠٠ يوم صحة التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية، وذلك بالتعاون مع المنطقة الطبية بمنشأة البكاري.

جاء هذا اليوم ضمن مجموعة أيام للكشف الطبي المجاني علي المواطنين بالمنطقة من خلال مجموعة من الفحوصات مثل قياس السكر وضغط الدم والاعتلال الكلوى ونسبة الدهون بالجسم، بالإضافة للفحص المبكر لأورام الثدي.

خدمت القافلة عدد خمسون فردًا من الرجال والسيدات، بالإضافة لحملة توعية قامت بها الحملة للتعريف بأهمية الكشف الدوري لشتى الأمراض المزمنة.

الجدير بالذكر مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (الابيسكوكير) هى الذراع التنموى للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وتدير المؤسسة مراكز ومؤسسات التنمية والخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية فى مصر.