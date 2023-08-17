بـ4 أغنيات.. محمد حماقي يحصد ملايين المشاهدات في موسم "السينجل"

حقق الفنان محمد حماقي حالة نجاح كبيرة على مستوى الأغاني المنفردة التي قام بطرحها خلال الفترة القليلة الماضية.

وطرح حماقي أبريل الماضي أول أغانيه المنفردة وحملت اسم “فضوله المكان”، ولم يحصد حتى وقتنا الحالي سوى 4 ملايين مشاهدة فقط على موقع يوتيوب.

استكمل حماقي رحلته مع الأغاني المنفردة منذ ثلاثه أسابيع بأغنية “لمون نعناع” والتي حصدت 6.6 ملايين مشاهدة، وهي الأغنية الأكثر استماعًا لحماقي هذا الموسم، وبعدها طرح أغنية “حبيت المقابلة” منذ أسبوعين، حقق بها 4.6 مليون مشاهدة وبعدها بأيام قليلة طرح أحدث أعماله الغنائية “مش كفاية فراق”، والتي حصدت ما يقارب المليونين مشاهدة.

ويستعد حماقي لطرح عدد أخر من الأغنيات المنفردة طوال موسم الصيف الجاري، ليجمعهم في الأخير ضمن ألبوم غنائي جديد.