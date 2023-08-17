الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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“القاهرة الإخبارية” الأمن السويدي يرفع مستوى التهديد الإرهابي في البلاد

جريدة الدستور

أعلن جهاز الأمن السويدي، اليوم الخميس، تدهورًا تدريجيًا لحالة التهديد الأمني في البلاد هذا العام، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها اليوم الخميس.

وذكرت وسائل إعلام سويدية، أن جهاز الأمن السويدي سيرفع تقديره للتهديد الإرهابي للبلاد إلى ثاني أعلى مستوى.

وأضافت أن مستوى التهديد سيرتفع إلى الرابع من الثالث على مؤشر من خمسة مستويات، والمستوى الخامس هو الأعلى من حيث مستوى التهديد.

وذكر جهاز الأمن السويدي في بيان أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا حول الأمن القومي في وقت لاحق اليوم.

وكانت السويد والدنمارك  قد شهدتا عددا من الاحتجاجات في الآونة الأخيرة جرى خلالها حرق نسخ من المصحف أو غير ذلك من الأنشطة المناهضة للإسلام، الأمر الذي أثار موجة من الغضب وسط مخاوف من شن هجمات في الداخل.

 

جهاز الأمن السويدي الأمن السويدي التهديد الأمني

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