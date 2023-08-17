الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المجلس الوطني الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي بوضع حد لانتهاكات اسرائيل

المجلس الوطني الفلسطيني
المجلس الوطني الفلسطيني

طالب المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم ، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والحازم لوضع حد لحالات القمع والانتهاكات والقتل البطيء، التي يتعرض لها الأسرى داخل سجون الاحتلال العنصري.

وأشار المجلس، إلى ما يتعرض له الأسرى في سجن النقب الصحراوي من قمع حكومة الاحتلال الفاشية الإجرامية ومما يسمى وزير الأمن الداخلي بن غفير، وانتهاكه وتباهيه بشكل علني بإصدار تعليماته المجرمة والمنتهكة لبنود اتفاقية جنيف التي تحمي الأسرى الفلسطينيين من بطش الفاشيين المحتلين في سجون حكومة الفصل العنصري، وتضمن لهم حياة إنسانية دون انتهاك للكرامة أو ممارسة العنف الجسدي، بحسب بيان له اليوم.

وأكد المجلس الوطني أن الأسرى خط أحمر والمساس بهم هو مساس بالشعب الفلسطيني بكل مكوناته، وسيكون له تبعات خطيرة، ولن نسمح بالاستفراد بالأسرى الأبطال رأس الحربة المتقدم في مقاومة الاحتلال وسياسة الأبرتهايد.

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