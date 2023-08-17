الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارت لرئيس الوزراء بتخصيص أراضي للنفع العام

نشرت الجريدة الرسمية ثلاث قرارت لرئيس مجلس الوزراء بتخصيص اراضى للنفع العام نص القرار الاول قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2694 لسنـة 2023على تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (فدان واحد و4 قراريط و6 أسهم) تقريبًا تعادل 4944٫21 مترًا مربعًا ضمن القطعة رقم (56) بحوض داير الناحية نمرة (5) زمام مدينة تمى الأمديد - محافظة الدقهلية بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لإقامة مبنى وملعب لمركز شباب تمى الأمديد، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ونص القـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2694 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ الدقهلية ؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

قــــــرر: ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (فدان واحد و4 قراريط و6 أسهم) تقريبًا تعادل 4944٫21 مترًا مربعًا ضمن القطعة رقم (56) بحوض داير الناحية نمرة (5) زمام مدينة تمى الأمديد - محافظة الدقهلية بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لإقامة مبنى وملعب لمركز شباب تمى الأمديد، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .

( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 ذى الحجة سنة 1444 هـ ( الموافق 12 يوليــــة سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى كمال مدبولى

والقـرارالثانى لرئيـس مجلـس الـوزراء حمل رقـم 2696 لسنـة 2023 بتخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (1225م2) زمام قرية المعصرة، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بلقاس - محافظة الدقهلية، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، المقام عليها خزان مياه شرب علوى، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

والقرارالثالث نص رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2695 لسنـة 2023 بتُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (19790٫95م2) ضمن القطعة رقم (12) بحوض التل نمرة (7) زمام قرية كفر الأمير، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة تمى الأمديد - محافظة الدقهلية، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لإقامة محطة لمياه الشرب، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.