الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصر فى المجموعة الثانية بدورة الألعاب الأفريقية للسلة البارالمبية

سلة البارالمبية
سلة البارالمبية

أسفرت قرعة بطولة دورة الألعاب الأفريقية لكرة السلة التي تقام بغانا في الفترة من 1 إلى 13 سبتمبر المقبل، عن وقوع المنتخب المصري فى المجموعة الثانية بجانب منتخبي كينيا والسنغال.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات غانا و الجزائر و أوغندا، و في المجموعة الثالثة جنوب إفريقيا و نيجيريا بالإضافة إلى جمهورية إفريقيا الوسطى، وعلى مستوى المجموعة الرابعة المغرب و أنجولا و الكونغو الديمقراطية

ودخل المنتخب معسكر في صالة 6 أكتوبر حتى موعد السفر إلى غانا ، ومن المقرر أن يكون أول 48 ساعة لعملية التصنيف ، ثم خوض المنافسات .

أفريقيا الوسطى البارالمبية الديمقراطية المجموعة الثالثة المجموعة الرابعة دورة الألعاب الإفريقية

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