مصر فى المجموعة الثانية بدورة الألعاب الأفريقية للسلة البارالمبية

أسفرت قرعة بطولة دورة الألعاب الأفريقية لكرة السلة التي تقام بغانا في الفترة من 1 إلى 13 سبتمبر المقبل، عن وقوع المنتخب المصري فى المجموعة الثانية بجانب منتخبي كينيا والسنغال.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات غانا و الجزائر و أوغندا، و في المجموعة الثالثة جنوب إفريقيا و نيجيريا بالإضافة إلى جمهورية إفريقيا الوسطى، وعلى مستوى المجموعة الرابعة المغرب و أنجولا و الكونغو الديمقراطية

ودخل المنتخب معسكر في صالة 6 أكتوبر حتى موعد السفر إلى غانا ، ومن المقرر أن يكون أول 48 ساعة لعملية التصنيف ، ثم خوض المنافسات .