الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريقين اشتعلا بمخلفات فى 6 أكتوبر

جريدة الدستور

سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة على حريقين اشتعلا بكمية من المخلفات في مدينة 6 أكتوبر، دون إصابات، وقبل امتدادها للمنشآت المجاورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق. 

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة باشتعال حريق بجوار المحور المركزي بعد ميدان ليلة القدر، في مدينة 6 أكتوبر، فانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل بمخلفات على مساحة 70 مترا، وتم السيطرة عليه دون إصابات.

كما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا باشتعال حريق بجوار الطريق الأوسطي، في الحي السادس بمدينة 6 أكتوبر.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان الحريق، وتم محاصرته والسيطرة عليه دون إصابات. 

وتبين أن الحريق اشتعل بمخلفات، وتم محاصرته قبل امتداده للمنشآت المجاورة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

الحماية المدنية الجيزة مدينة 6 أكتوبر

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