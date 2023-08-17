الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخصين في حادث تصادم توك توك مع سيارة بـ6 أكتوبر

جريدة الدستور

أصيب شخصان في حادث اصطدام توك توك بسيارة ملاكي في مدينة 6 أكتوبر، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بمدينة 6 أكتوبر، توجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين اصطدام توك توك بسيارة ملاكي، مما أسفر عن إصابة شخصين. 

تم نقل المصابين إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، وإزالة آثار الحادث، واستمع رجال المباحث لأقوال المصابين، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

حادث اصطدام مدينة 6 أكتوبر حادث مرورى

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