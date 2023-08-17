إصابة شخصين في حادث تصادم توك توك مع سيارة بـ6 أكتوبر

أصيب شخصان في حادث اصطدام توك توك بسيارة ملاكي في مدينة 6 أكتوبر، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بمدينة 6 أكتوبر، توجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين اصطدام توك توك بسيارة ملاكي، مما أسفر عن إصابة شخصين.

تم نقل المصابين إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، وإزالة آثار الحادث، واستمع رجال المباحث لأقوال المصابين، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.