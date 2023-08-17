الخميس 17 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد عصفور يحصد ذهبية وزن 81 كجم بالبطولة العربية للجودو بمدينة العلمين

البطولة العربية للجودو
البطولة العربية للجودو بالعلمين

حصد محمد عصفور الميدالية الذهبية في منافسات وزن 81 كيلو، بعد الفوز على عباس الفريجي، بطل العراق، في نهائي البطولة العربية للجودو بمدينة العلمين الجديدة.

وتمكن علي الصياد، لاعب نادي سبورتنج السكندري، من الفوز بالميدالية البرونزية، في منافسات وزن 81 كيلو، بعد الفوز على دواس العجمي، بطل الكويت.

كما حصدت حبيبة علي، لاعبة المشروع القومي للناشئين، الميدالية الذهبية، في منافسات وزن 44 كيلو، بعد الفوز على بشرة نائم، بطلة الجزائر في نهائي البطولة العربية للجودو.

وقدمت حبيبة مستوى أكثر من رائع في البطولة العربية للجودو، ونجحت في خطف الميدالية الذهبية على بطلة الجزائر.

وتفوق عبدالرحمن غريب، لاعب نادي الصيد، على سيف الدين إبراهيم، لاعب نادي سموحة، في منافسات وزن 73 كيلو، ليحصد الميدالية البرونزية .

ووفقا للبرنامج التفصيلى اليوم، فتستمر الفترة الصباحية حتى الواحدة والنصف مساء، حيث تقام فى الفترة الصباحية لأوزان تحت 73 كجم وتحت 81 كجم وتحت 90 كجم، وفوق 90 كجم ذكور، وعلى مستوى الإناث لأوزان تحت 40 كجم، وتحت 44 كجم، وتحت 48 كجم، وتحت 52 كجم.

وفى الفترة المسائية تقام فى الفترة من الثالثة حتى السابعة والنصف لمنافسات أوزان تحت 50 كجم، وتحت 55 كجم، وتحت 60 كجم، وتحت 66 كجم على مستوى الذكور، وعلى مستوى الإناث تحت 57 كجم، وتحت 63 كجم، وتحت 70 كجم، وفوق 70 كجم، كما تقام قرعة الناشئين فرق.

وعقب انتهاء الفترتين الصباحية والمسائية يقام فى السادسة مساء حتى السادسة والنصف الميزان الرسمى للناشئين والناشئات، وكذلك الكشف عن بدل المباريات.

وتنظم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مهرجان العلمين تحت شعار «العالم علمين»، في مدينة العلمين الجديدة، وشهد المهرجان عددا من الفعاليات الفنية والرياضية والثقافية، وحفلات لكبار النجوم في الوطن العربي وعروض أزياء لمصممين عالميين وسط حضور جماهيري مكثف.

وأعلنت «المتحدة» عن التبرع بأرباح مهرجان العلمين لمبادرة "حياة كريمة"، انطلاقًا من دورها ومسئوليتها تجاه المجتمع.

البطولة العربية للجودو بمدينة العلمين الجديدة الشركة المتحدة للخدمات البطولة العربية للجودو العلمين الجديدة العلمين الجديد المتحدة للخدمات المشروع القومي الميدالية الذهبية

الأكثر قراءة

كواليس مفاوضات رحيل أحمد سيد زيزو عن الزمالك

مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2023 وتنسيق القبول بالكليات

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

جامعة بنها تنظم قافلة بيطرية بقرية كفر عابد بمركز طوخ

وزيرة التضامن: 30% من المواطنين يحصلون على الخدمات الصحية من الجمعيات الأهلية

أعطاه نسخة من مفتاح المنزل لــ"الاطمئنان عليه" فأنهى حياته فى الطالبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس