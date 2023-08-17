محمد عصفور يحصد ذهبية وزن 81 كجم بالبطولة العربية للجودو بمدينة العلمين

حصد محمد عصفور الميدالية الذهبية في منافسات وزن 81 كيلو، بعد الفوز على عباس الفريجي، بطل العراق، في نهائي البطولة العربية للجودو بمدينة العلمين الجديدة.

وتمكن علي الصياد، لاعب نادي سبورتنج السكندري، من الفوز بالميدالية البرونزية، في منافسات وزن 81 كيلو، بعد الفوز على دواس العجمي، بطل الكويت.

كما حصدت حبيبة علي، لاعبة المشروع القومي للناشئين، الميدالية الذهبية، في منافسات وزن 44 كيلو، بعد الفوز على بشرة نائم، بطلة الجزائر في نهائي البطولة العربية للجودو.

وقدمت حبيبة مستوى أكثر من رائع في البطولة العربية للجودو، ونجحت في خطف الميدالية الذهبية على بطلة الجزائر.

وتفوق عبدالرحمن غريب، لاعب نادي الصيد، على سيف الدين إبراهيم، لاعب نادي سموحة، في منافسات وزن 73 كيلو، ليحصد الميدالية البرونزية .

ووفقا للبرنامج التفصيلى اليوم، فتستمر الفترة الصباحية حتى الواحدة والنصف مساء، حيث تقام فى الفترة الصباحية لأوزان تحت 73 كجم وتحت 81 كجم وتحت 90 كجم، وفوق 90 كجم ذكور، وعلى مستوى الإناث لأوزان تحت 40 كجم، وتحت 44 كجم، وتحت 48 كجم، وتحت 52 كجم.

وفى الفترة المسائية تقام فى الفترة من الثالثة حتى السابعة والنصف لمنافسات أوزان تحت 50 كجم، وتحت 55 كجم، وتحت 60 كجم، وتحت 66 كجم على مستوى الذكور، وعلى مستوى الإناث تحت 57 كجم، وتحت 63 كجم، وتحت 70 كجم، وفوق 70 كجم، كما تقام قرعة الناشئين فرق.

وعقب انتهاء الفترتين الصباحية والمسائية يقام فى السادسة مساء حتى السادسة والنصف الميزان الرسمى للناشئين والناشئات، وكذلك الكشف عن بدل المباريات.

وتنظم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مهرجان العلمين تحت شعار «العالم علمين»، في مدينة العلمين الجديدة، وشهد المهرجان عددا من الفعاليات الفنية والرياضية والثقافية، وحفلات لكبار النجوم في الوطن العربي وعروض أزياء لمصممين عالميين وسط حضور جماهيري مكثف.

وأعلنت «المتحدة» عن التبرع بأرباح مهرجان العلمين لمبادرة "حياة كريمة"، انطلاقًا من دورها ومسئوليتها تجاه المجتمع.