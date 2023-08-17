تحرير 80 مخالفة تموينية خلال حملات على الأسواق والمخابز البلدية بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومحال بيع السلع، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، وضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.



وأشار المحافظ، إلى متابعته لنتائج الحملات التموينية المنفذة بنطاق المراكز والمدن، بالتعاون بين الوحدات المحلية وقطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة، لافتًا إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 80 مخالفة وفقا للتقرير اليومى الذي عرضه الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية المنفذة على المخابز والأسواق والمحال التجارية.

ومن جهته؛ أوضح وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن ضبط وتحرير 75 مخالفة للمخابز البلدية حيث تنوعت ما بين (نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، توقف عن التشغيل، عدم وجود ميزان، عدم وجود سجل تجارى)، إلى جانب 5 مخالفات فى مجال الأسواق والمحال التجارية تنوعت بين (البيع بأزيد من السعر الرسمي، ذبح خارج المجازر، سلع مجهولة المصدر)، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات ومرتكبيها.

ونوه وكيل وزارة التموين، بأن مديرية التموين تكثف من حملاتها الرقابية والتفتيشية علي الأسواق والمحلات التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية ومحلات الجزارة والمخابز البلدية المدعمة بكافة مراكز المحافظة التسع من خلال إدارتها التموينية بهذه المراكز وبالتعاون مع الجهات المعنية مثل حماية المستهلك ومباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري لفرض الرقابة والانضباط التمويني علي الأسواق وضبط الاسعار والتأكد من صلاحية المعروض من المواد والسلع الغذائية للاستهلاك الادمي حرصا علي صحة المواطنين وضبط المخالفات ومرتكببهاواتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وأن هذه الحملات تتم بشكل يومي سواء بالمدن أو القرى.