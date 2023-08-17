الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جهاز برج العرب الجديدة يتفقد تطوير طريق الساحل الشمالى الغربى

جانب من أعمال الرصف
جانب من أعمال الرصف

قام المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بالمرور على عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، ومنها أعمال تنفيذ تطوير طريق المدخل الغربي للمدينة (طريق حسن علام) الرابط بين مدينة برج العرب الجديدة والساحل الشمالي الغربي بطول 8.5 كم.

وأوضح المهندس السيد همام، أنه جارٍ حاليًا تنفيذ أعمال الطبقة الرابطة "الأسفلت" في المسافة من 3500 إلى 4500 بالطريق الرئيسي الجانب الأيسر، حيث يشمل الطريق عددًا من الأعمال الصناعية، مشيرًا إلى أنه تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالانتهاء من المشروع في المواعيد المحددة والالتزام بكل معايير الجودة المطلوبة أثناء التنفيذ.

وفي سياق متصل، تابع المهندس السيد همام أعمال الطرق الجاري العمل بها داخل المدينة، ومنها الطريق المؤدي للجامعة اليابانية والجامعة التكنولوجية، مؤكدًا الالتزام بالبرنامج الزمني للمشاريع الجارية والتنفيذ بأعلى جودة ودقة.

وتابع رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة أعمال الزراعة الجاري تنفيذها بعدة مناطق، حيث تم المرور على الأعمال الجاري تنفيذها بطريق المدخل الشرقي ومحور الجامعات ومنطقة الإسكان الاجتماعي، وكذا أعمال صيانة المسطحات الخضراء بالمدينة، مشددًا على الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بتنفيذ جميع البنود طبقًا لمعايير الجودة المطلوبة، والانتهاء من التنفيذ في المواعيد المحددة بالبرامج الزمنية للمشروعات.

المهندس السيد همام مدينة برج العرب الجديدة طريق حسن علام برج العرب الجديدة

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