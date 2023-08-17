زكى القاضى: نحن أمام لحظة تاريخية ومشهد فاصل فى الحوار الوطنى

تقدم الكاتب الصحفي زكي القاضي، مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، بالشكر والامتنان للرئيس عبدالفتاح السيسي، على استجابته السريعة لمخرجات الحوار الوطني.

وقال "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز":"هذا يضع علينا مسئولية كبيرة للغاية خلال الفترة المقبلة"، متابعًا:"الرئيس السيسي منذ انطلاق الحوار الوطني يدعمنا بشكل كبير".

وأكد أن استجابة الرئيس السيسي تعد استجابة سريعة وعاجلة تتجاوب مع كافة مشاركات الحوار الوطني، مشيرًا إلى "أننا أمام لحظة تاريخية ومشهد فاصل في الحوار الوطني".

وتابع "الرئيس السيسي قال إنه ستتم دراسة وتطبيق ما في صلاحياته الدستورية والقانونية، بالإضافة إلى إحالة الأمور التشريعية إلى مجلس النواب"، لافتًا إلى أن هذا دفع كبير للغاية في الحياة السياسية والحياة العامة.