بعد هزيمة إشبيلية.. ياسين بونو يسافر إلى السعودية تمهيدًا لانتقاله للهلال

بات النجم المغربي ياسين بونو، حارس مرمى إشبيلية الإسباني، قريبًا من الانتقال إلى الدوري السعودي خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

ياسين بونو يسافر إلى السعودية تمهيدًا لانتقاله إلى الهلال

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، نقلًا عن برنامج "ريليفو" الإسباني، فإن المغربي ياسين بونو سافر إلى السعودية خلال الساعات القليلة الماضية، وتحديدًا عقب مباراة إشبيلية في كأس السوبر الأوروبي، وذلك تمهيدًا لانتقاله إلى صفوف نادي الهلال السعودي.

وكان فريق إشبيلية قد خسر لقب كأس السوبر الأوروبي، بعد الهزيمة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 4-5 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

وأكدت التقارير الصحفية الواردة من إسبانيا، أن مباراة كأس السوبر الأوروبي كانت الأخيرة لـ ياسين بونو مع فريقه إشبيلية، قبل انضمامه إلى فريق الهلال السعودي.

من جهتها، أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية، إلى تصريحات خوسيه لويس مينديليبار، المدير الفني لفريق إشبيلية، والتي أكد خلالها رحيل ياسين بونو إلى صفوف الهلال، الأمر الذي يُثير غضبه تجاه إدارة النادي الأندلسي من سماحها برحيل اللاعب، وعدم التعاقد مع حارس مرمى بديل.

يذكر أن ياسين بونو قد انضم إلى صفوف إشبيلية في عام 2020، قادمًا من جيرونا، مقابل 4 ملايين يورو.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للحارس المغربي، صاحب الـ32 عامًا، رفقة إشبيلية في يونيو 2025.

وشارك ياسين بونو في 142 مباراة مع إشبيلية، حافظ خلالهم على نظافة شباكه في 58 مباراة، بينما تلقى 141 هدفًا، وتوّج مع الفريق الأندلسي بلقبين في الدوري الأوروبي، وذلك في عامي 2020 و2023.