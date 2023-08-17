عملاق للتجارة والصناعة.. تقرير: القاهرة من أهم 5 مراكز اقتصادية في إفريقيا

وضعت مجلة "ventures africa"، الإفريقية في تقرير لها القاهرة من ضمن أهم 5 مراكز اقتصادية في إفريقيا، واعتبرت أن القاهرة عملاق اقتصادي ومركزا للتجارة والصناعة، كما أن موقعها استراتيجيا.

وقال المجلة إن القاهرة مدينة بها تنوع اقتصادي كبير يجعلها مركزًا اقتصاديًا حيويًا، كما ان موقعها الاستراتيجي على مفترق طرق إفريقيا، والشرق الأوسط سهّل صعودها كمركز للتجارة والتجارة لعدة قرون.

كما تواصل القاهرة الحديثة احتضان هذا الإرث، بأسواقها المزدحمة ومناطقها المالية والشركات الناشئة المبتكرة التي تشكل المشهد الاقتصادي للمدينة، وتتقاطع الأهمية التاريخية للقاهرة بسلاسة مع أهميتها الاقتصادية المعاصرة مما يخلق نسيجًا معقدًا يحدد جوهر المدينة.

وأضافت يبلغ عدد سكان القاهرة أكثر من 22 مليون نسمة، بزيادة قدرها 1.99٪ عن عام 2022، كما بلغ الناتج المحلي الإجمالي لمصر حوالي 477 مليار دولار.

- مراكز اقتصادية في إفريقيا

وقالت المجلة تعد إفريقيا موطنًا للعديد من المدن التي تعمل كمراكز اقتصادية لبلدانهم. تشتهر هذه المدن بأهميتها الثقافية وأهميتها الاقتصادية ، مما يدفع نمو وتطور دولها. لقد حصلوا على الاعتراف ببراعتهم الاقتصادية التي لا تتزعزع وأنظمة الأعمال التجارية المزدهرة.

- لاجوس

قالت المجلة باعتبارها القوة الاقتصادية لنيجيريا، تفتخر لاجوس بمنطقة مالية صاخبة ومشهد تقني متنام وصناعات متنوعة تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

و تبرز لاجوس كنواة اقتصادية لا مثيل لها لنيجيريا، وفي فبراير الماضي، أشار الحاكم باباجيد سانو أولو، حاكم الولاية ، إلى أن لاغوس ساهمت بنحو 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

لاجوس هي المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في إفريقيا ويبلغ عدد سكانها أكثر من 26 مليون نسمة من أكثر من 300 قبيلة. تقع هذه المدينة الضخمة على طول خليج غينيا ، وتتميز بقطاع مالي مزدهر، وتقدم تكنولوجي، وصناعة إبداعية مزدهرة.

- نيروبي

تُعرف نيروبي بأنها أحد مراكز الأعمال في شرق إفريقيا ، حيث تضم نظامًا بيئيًا تقنيًا نابضًا بالحياة (يُطلق عليه اسم "سيليكون سافانا")، ومؤسسات مالية ، وشركات متعددة الجنسيات. نيروبي هي القلب النابض للاقتصاد في كينيا، وتزدهر وسط خلفية من المناظر الطبيعية الخلابة.

- جوهانسبرج

تعتبر جوهانسبرج القلب الاقتصادي لجنوب إفريقيا، حيث تستضيف العديد من الشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية وبيئة الأعمال المزدهرة.

وتستحوذ المدينة على الاهتمام كمركز اقتصادي حقيقي في نصف الكرة الجنوبي، باعتبارها أكبر مدينة في البلاد، وتزدهر جوهانسبرج بمجموعة متنوعة من الصناعات، من التعدين إلى التمويل والترفيه.

- الدار البيضاء

الدار البيضاء هي المركز الاقتصادي للمغرب، وتتميز بقطاع مالي متطور، وعلاقات تجارية دولية ، واقتصاد حضري سريع النمو، إنها تمثل البوابة الوطنية للاقتصاد العالمي و تمتد أهميتها الاقتصادية إلى أعاجيبها المعمارية، وأسواقها النابضة بالحياة ، والمناطق المالية المزدهرة.