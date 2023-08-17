الخميس 17 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الكندوز البقرى بـ290 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم فى الأسواق

لحوم
لحوم

شهدت أسعار اللحوم، اليوم الخميس، استقرارًا في الأسواق، حيث تراوح سعر كيلو اللحوم الكندوز البقري ما بين 290 و350 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو اللحوم الضأن ما بين 280 و360 جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو الكبدة الضأن ما بين 250 و350 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو اللحم المفروم ما بين 220 و300 جنيه، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملي ما بين 220 و250 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو السجق البلدى ما بين 220 و280 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو اللحم المفروم في وزارة الزراعة 150 جنيهًا، فيما سجل سعر كيلو الكبدة في منافذ وزارة الزراعة 135 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الشاورما في وزارة الزراعة 120 جنيهًا، بينما سجل سعر كيلو السجق في وزارة الزراعة 90 جنيهًا.

الكندوز البلدي بــ 290جنيه أسعار اللحوم اليوم

الأكثر قراءة

"الأرصاد": متوقع سقوط أمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة

تسهيلات لمواطنى 180 دولة للحصول على تأشيرات السياحة المصرية

صحف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسى العمل لتقليل تأثير الأزمة الاقتصادية

طمأنة الرئيس بأن الأزمة الاقتصادية ستصبح تاريخًا وحفاوة استقباله بمطروح أبرز اهتمامات الصحف

الكندوز البقرى بـ290 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم فى الأسواق

مسؤولو "الإسكان" يتفقدون وحدات محدودي الدخل في حدائق العاصمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس