الكندوز البقرى بـ290 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم فى الأسواق

شهدت أسعار اللحوم، اليوم الخميس، استقرارًا في الأسواق، حيث تراوح سعر كيلو اللحوم الكندوز البقري ما بين 290 و350 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو اللحوم الضأن ما بين 280 و360 جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو الكبدة الضأن ما بين 250 و350 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو اللحم المفروم ما بين 220 و300 جنيه، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملي ما بين 220 و250 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو السجق البلدى ما بين 220 و280 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو اللحم المفروم في وزارة الزراعة 150 جنيهًا، فيما سجل سعر كيلو الكبدة في منافذ وزارة الزراعة 135 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الشاورما في وزارة الزراعة 120 جنيهًا، بينما سجل سعر كيلو السجق في وزارة الزراعة 90 جنيهًا.