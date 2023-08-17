فيلم "وش فى وش" يتخطى حاجز نصف المليون جنيه فى أول أيام عرضه

حقق فيلم "وش في وش" بطولة الفنان محمد ممدوح، والفنانة أمينة خليل، وعدد من النجوم، نجاحًا كبيرًا خلال ليلة عرضه الأولى بشباك التذاكر، أمس الأربعاء.

وجمع فيلم "وش في وش"، خلال أول يوم عرض له إيرادات بقيمة 507,085 جنيه، وهي إيرادات مميزة خلال اليوم الأول.

ويعتبر فيلم "وش في وش" التعاون الثامن بين كل من الثنائي أمينة خليل ومحمد ممدوح، بعد أن تعاونا معًا من قبل فى أعمال سينمائية وتليفزيونية، وهي: مسلسل "عائلة زيزي"، ومسلسل "قابيل"، ومسلسل "العائدون"، مسلسل "لا تطفئ الشمس"، مسلسل "جراند أوتيل"، فيلم "122"، وفيلم "الخلية".

قصة فيلم "وش في وش"

ويتناول الفيلم قصصًا مختلفة بين كل ثنائى في العائلتين، حيث توجد قصة شريف (محمد ممدوح) وداليا (أمينة خليل)، وقصة وائل (محمد شاهين) وسلمى (أسماء جلال)، وحكاية نانا (أنوشكا) ومهاب (سامى مغاورى)، وحكاية عزيز (بيومى فؤاد) وزينب (سلوى محمد على) وقصة كحول (محمود الليثى) وشيماء (دنيا سامى) إضافة إلى حكاية سليم (أحمد خالد صالح) ومجدي (خالد كمال).

وطرحت الشركة المنتجة البوستر الأول للفيلم، والذى تصدره محمد ممدوح وأمينة خليل، كما طرحت البوسترات المنفردة للأبطال، ومن المقرر طرح البرومو الرسمي اليومين المقبلين ضمن عمليات الدعاية.

أبطال فيلم "وش في وش"

وفيلم "وش في وش" من بطولة محمد ممدوح، وأمينة خليل، وأحمد خالد صالح، ومحمد شاهين، وخالد كمال، وبيومي فؤاد، وأنوشكا، وأسماء جلال، ومحمد شاهين، ومحمود الليثي، وسامي مغاوري، ودنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي.