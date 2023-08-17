الخميس 17 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الخرباوى يكشف لـ"الشاهد" سبب استمرار الإخوان فى اعتصام رابعة

الدكتور ثروت الخرباوي
الدكتور ثروت الخرباوي

قال الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر والخبير في شئون حركات الإسلام السياسي، إن اعتصام رابعة لو استمر وفقًا لأغراض الإخوان لما كنا نجلس الآن أو نكون على الأرض.

 

وأضاف "الخرباوي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإخوان في المرحلة الأولى يقومون بعمل محاولة الانتشار برفق ودون أن يشعر المجتمع وفي المؤسسات ومحاولة السيطرة على المؤسسات الصلبة مثل: الجيش والشرطة والقضاء، ولكن لأنها كانت قوية ولديها مناعة لم يستطع أحد أن يغير من قناعتها .

 

وتابع، أن المرحلة التانية التخلص من كل الخصوم والمعارضين إما بالسجن أو الاغتيال أو الإعدام وكان هناك قوائم معدة لذلك وقالوا إنه لم تنجح ثورة الخميني في يناير 1970 إلا عندما علق المشانق وكانت مقدمتها ليبرالية وبعد ذلك من كانوا في المقدمة تم تعليقهم على المشانق في الشوارع والميادين وهذا السيناريو كان سيطبق بمعايير مصرية.

 

 

الهدف من اعتصام رابعة

وأشار إلى أن الاستمرار في الاعتصام كان له هدف وكان من المرتب أن يبدأ عندما تتصاعد الأحداث بشكل أو بأخر، وكان يرون أنه لن تتزايد الأعداد إلا إذا تم عمل عاطفي أو مشاعري مثل موقعة الجمل بعد حادث المنصة وحينما حاولوا اقتحامها وقالوا إن الحرس الجمهوري أطلق النار عليهم وهم ساجدين ولكن هذه الادعاءات لم تقنع أحد لأنهم قالوا انهم يصلون الفجر الساعة 6 الصبح.

ثروت الخرباوى اعتصام رابعة الإخوان الاستمرار المؤسسات الصلبة القضاء الشرطة

مواد متعلقة

ثروت الخرباوى لـ"الشاهد": عمر عبد الرحمن اعتبر نفسه تلميذًا للقرضاوى

ثروت الخرباوى لـ"الشاهد": التنظيم السرى أسس ودعّم جماعات جهادية لا تحمل اسم الإخوان

الخرباوى لـ "الشاهد": أتباع حسن البنا كانوا معدومى الثقافة والفكر لذا سهلت السيطرة عليهم

الخرباوى لـ "الشاهد": الغزالى ترك الإخوان لكنه لم يتخل عن الفكرة بل كان شديد الإيمان بأفكارهم

الخرباوى يكشف لـ"الشاهد" سبب تراجعه عن بيعة الدم وتفكيره بعدم الاستمرار مع الإخوان

"الخرباوى" يكشف لـ"الشاهد" مظاهر تقديس الإخوان حسن البنا

الأكثر قراءة

وكيل محمد شريف يكشف حقيقة الشرط الجزائى وعرضى الزمالك وبيراميدز

صحيفة أمريكية تقارن بين مكاسب روسيا وخسائر الولايات المتحدة خلال عام واحد

تأبين الروائى "حمدى أبو جليل" فى نادى الزراعيين بالفيوم.. الليلة

المرور : الرادارات الحديثة تلتقط 1219 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

ضبط جراج مخالف للاشتراطات الصحية في رأس البر بدمياط

واشنطن: نعمل على إعادة الجندى الأمريكى الفار إلى كوريا الشمالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس

إصابة فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى واختناق العشرات بالغاز فى نابلس