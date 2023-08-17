الخرباوى يكشف لـ"الشاهد" سبب استمرار الإخوان فى اعتصام رابعة

قال الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر والخبير في شئون حركات الإسلام السياسي، إن اعتصام رابعة لو استمر وفقًا لأغراض الإخوان لما كنا نجلس الآن أو نكون على الأرض.

وأضاف "الخرباوي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإخوان في المرحلة الأولى يقومون بعمل محاولة الانتشار برفق ودون أن يشعر المجتمع وفي المؤسسات ومحاولة السيطرة على المؤسسات الصلبة مثل: الجيش والشرطة والقضاء، ولكن لأنها كانت قوية ولديها مناعة لم يستطع أحد أن يغير من قناعتها .

وتابع، أن المرحلة التانية التخلص من كل الخصوم والمعارضين إما بالسجن أو الاغتيال أو الإعدام وكان هناك قوائم معدة لذلك وقالوا إنه لم تنجح ثورة الخميني في يناير 1970 إلا عندما علق المشانق وكانت مقدمتها ليبرالية وبعد ذلك من كانوا في المقدمة تم تعليقهم على المشانق في الشوارع والميادين وهذا السيناريو كان سيطبق بمعايير مصرية.

الهدف من اعتصام رابعة

وأشار إلى أن الاستمرار في الاعتصام كان له هدف وكان من المرتب أن يبدأ عندما تتصاعد الأحداث بشكل أو بأخر، وكان يرون أنه لن تتزايد الأعداد إلا إذا تم عمل عاطفي أو مشاعري مثل موقعة الجمل بعد حادث المنصة وحينما حاولوا اقتحامها وقالوا إن الحرس الجمهوري أطلق النار عليهم وهم ساجدين ولكن هذه الادعاءات لم تقنع أحد لأنهم قالوا انهم يصلون الفجر الساعة 6 الصبح.