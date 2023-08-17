تعقيبا على اشتباكات طرابلس.. إيطاليا: اغتيال معمر القذافى أدى لعدم الاستقرار فى ليبيا

جدد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، اليوم الأربعاء، رأيه بأن اغتيال الرئيس الليبي، معمر القذافي، عام 2011 كان خطأ فادحا؛ حيث أدى اغتياله إلى عدم الاستقرار السياسي في ليبيا وفي أنحاء القارة السمراء.

وقال تاياني بحسب ما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية: إن "اغتيال القذافي كان خطأ فادحا، ربما لم يكن نصيرا للديمقراطية، لكن مع وفاته، ساد عدم الاستقرار في ليبيا وأفريقيا".

وسبق أن صرح تاياني في يونيو الماضي، في تصريحات تلفزيونية: تزامنت مع استضافة بلاده رئيس حكومة الوحدة الليبية عبدالحميد الدبيبة، بأن "مقتل العقيد الليبي معمر القذافي كان خطئًا، لأن الوضع ساء على إثر ذلك"، مشيرًا إلى أن رئيس وزراء إيطاليا الأسبق، سيلفيو برلسكوني، كان محقًا في هذه المسألة أيضًا.

وتراقب الحكومة الإيطالية عن كثب الوضع في العاصمة طرابلس التي شهدت اشتباكات عنيفة بين قوات جهاز الردع و"اللواء 444" القوتين العسكريتين الأكثر نفوذا في العاصمة، على خلفية اعتقال آمر الأخيرة محمود حمزة في مطار معيتيقة بطرابلس، وفق رئيس الدبلوماسية الإيطالية.

وفي الوقت الحالي تشهد أغلب مناطق العاصمة طرابلس، هدوءًا حذرًا، وقد خلفت هذه الاشتباكات 55 قتيلًا وأكثر من 130 جريحًا، على ما أعلن مركز طب الطوارئ والدعم في العاصمة الليبية طرابلس، في وقت سابق اليوم.

وقف لإطلاق النار



وأفاد بيان لبلدية وأعيان سوق الجمعة والنواحي الأربع، مساء الثلاثاء، بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في طرابلس وعودة جميع الوحدات العسكرية إلى ثكناتها، وتسليم آمر اللواء 444 قتال إلى جهة محايدة.

وأوضح البيان، أنه جرى الاتفاق على حصر الأضرار التي تسببت بها الاشتباكات في الممتلكات العامة والخاصة وتعويضها من قِبل حكومة الوحدة الوطنية، مؤكدًا أن العمل مستمر على اتخاذ الإجراءات التنفيذية للوقف التام لإطلاق النار وعودة الوحدات العسكرية إلى ثكناتها.