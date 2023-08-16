الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل مثيرة في مقتل مسن على يد زوج ابنته بالوراق

المجني عليه
المجني عليه

انتشر الفزع والخوف في نفوس سكان منطقة الوراق بعدما شاهدوا الحاج "أشرف" صاحب الـ60 عامًا، يتعرض للعنف والضرب من قبل زوج نجلته، وقبل أن يتدخل الأهالي لحماية الرجل المسن من التعنيف، كان المتهم سدد له طعنة على إثرها خرجت روحه إلى بارئها، وسقط جسده على الأرض ينزف دما.

المتهم يعتدي عليها يوميًا 

تزوجت "عبير أشرف" منذ عدة سنوات وانتقلت مع زوجها لمنزلها الجديد، وكانت تأمل أن يكون لها سندًا وعونًا، لكن تفاجأت بغير ذلك، حيث كان يأخذ أموالها عنوة، وعند رفضها يعتدي عليها بالضرب المبرح وطردها في الشارع دون رحمه أو مأوى، لتذهب بعدها إلى منزل والدها لحمايتها من بطش زوجها، لكنه يأتي زوجها بعد أيام ويطالبها أن ترجع لبيتها ويتعهد بعدم الاعتداء عليها مره أخرى.

قتل والدها بطعنة من سكين 

استمر ذلك الحال لعدة سنوات، ولم تجد الزوجة أي تغير من زوجها، بل ازداد الأمر سوءا وبدأ في الاعتداء عليها يوميا بسبب وبدون سبب، لتقرر بعدها الرحيل إلى بيت والدها وأن تطلب الطلاق من زوجها، لكن عندما علم بمخططها ذهب لبيت والدها وطلب منها الذهاب معه وعندما رفضت تشاجر معها، ليبدأ والدها في التدخل، لكن عقب تدخله أخرج زوجها سلاحا أبيض "سكين" وسدد له طعنة نافذة على إثرها سقط جثة هامدة غارقًا في دمائه أمام مرأى ومسمع من الجيران وأمام أعين ابنته، وفقًا لما ذكرته نجلة المجني عليه في حديثها لـ "الدستور".

تفاصيل الواقعة 

كانت البداية بتلقي قسم شرطة الوراق بلاغًا من أحد الأهالي، يفيد بمقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وانتقل رجال الأمن لمكان البلاغ، وتبين أن زوج ابنة المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة بسبب خلافات أسرية بينهما، حيث قام بتسديد طعنة نافذة له على إثرها سقط جثة هامدة. 

وبإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من القبض على المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة بسبب خلافات أسرية بينهما، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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الوراق اشرف والضرب زوج نجلته الأهالي الأرض

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تفاصيل مثيرة في مقتل مسن على يد زوج ابنته بالوراق

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