الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تفاصيل زيارة القنصل العام لجمهورية السودان لمصانع كيما أسوان

زيارة القنصل العام
زيارة القنصل العام لجمهورية السودان لمصانع كيما أسوان

استقبل الكيميائي عبدالمجيد حجازي العضو المنتدب لشركة الصناعات الكيماوية المصرية كيما إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، السفير عبدالقادر عبد الله القنصل العام لجمهورية السودان،

 

ورحب حجازي بالقنصل السوداني، مشددا على عمق العلاقات والروابط الراسخة والقوية بين الشعبين المصرى والسوداني، وخاصة أن البلدين تجمعهما عدة عوامل منها الجغرافية ونهر النيل، فضلا عن الثوابت التاريخية وروابط الجوار والأخوة بين أبناء وادى النيل.

 

ومن جانبه أشاد القنصل السوداني بحفاوة الاستقبال، وسعادته بزيارة صرح صناعي كبير مثل كيما أسوان.

 

كما أشار القنصل العام لما تشهده شركة كيما من تطورات ملحوظة وإمكانات متعددة تسهم على تأكيد ريادتها في أفريقيا والشرق الأوسط كواحدة من كبرى شركات الأسمدة والصناعات بخبرة تمتد لأكثر من  ٦٠ عام.

الاهتمام المشترك اقتصادي الاستراتيجية الشاملة الاستراتيجية الاستثماري التعاون الاقتصادى التعاون الاقتصاد

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