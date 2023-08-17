"قومي المرأة" ينظم أمسيات الأسرة المصرية بالشرقية (صور)

نظّم المجلس القومي للمرأة بالشرقية أمسية بقرية سماكين غرب دائرة مركز الحسينية، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

ونظم المجلس القومي للمرأة بمحافظة الشرقية أمسية جديدة من "أمسيات الأسرة المصرية" ضمن القرى التي تشملها محافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك ضمن حملة “بلدى أمانة ” التى أطلقها المجلس، للتوعية بالجهود التى تبذلها الدولة والتوعية بضرورة مواجهة الشائعات.

وقالت د.عايدة عطية مقررة المجلس القومى للمرأة بالشرقية، إن ذلك يأتى حرصًا من المجلس على استكمال مسيرة العمل بحملات التوعية لنشر رسائل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

أوضحت عايدة أن الأمسيات تشتمل على عدة أنشطة من بينها عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للمشروع والتي تمت صياغتها بأسلوب مبسط لتنطلق على لسان الأراجوز والعرائس المتحركة "فصيلة ورشيدة"، بهدف تشكيل حوار تفاعلى مباشر مع الجمهور، كما تشمل الأمسيات و أغاني وطنية وعلى هامش العروض يتم تنظيم ورش ورسم وتلوين ورسم على الوشوش للأطفال.

وشهدت الأمسية إقبالاً وتفاعلاً من قبل أهالى القرية وسيداتها وأطفالها.

أمسيات الأسرة المصرية بالشرقية

أمسيات الأسرة المصرية بالشرقية

أمسيات الأسرة المصرية بالشرقية

أمسيات الأسرة المصرية بالشرقية

أمسيات الأسرة المصرية بالشرقية

أمسيات الأسرة المصرية بالشرقية

أمسيات الأسرة المصرية بالشرقية