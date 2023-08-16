الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نجوى فؤاد للراقصات: كل ما تغطي جسمك الناس هتشتاق ليكي أكتر

نجوى فؤاد
نجوى فؤاد

قالت الفنانة نجوى فؤاد، إنها لا تعرف من هي الراقصة حورية التي ذاع صيتها خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن الراقصة دينا وفيفي عبده من أهم الراقصات في مصر حاليًا.

وتابعت نجوى فؤاد في بيان صحفي: "الممنوع مرغوب وكل ما الراقصة تغطي جسمها الناس تشتاق ليها أكتر يبقى الاشتياق حلو.. الراقصات الأجانب بيسلبسوا لبس فظيع لا من دينا ولا من تقاليدنا ولا من طبيعتنا، اللبس اللي بيلبسوه ملوش علاقة بينا".

واختتمت نجوى فؤاد: "أنا شايفة إن الراقصات الجداد منتميات للزي العاري، الراقصة لو لبست كيس خيش واتحركت حلو هتبقى راقصة كويسة وتوصل للناس إيه هتبقى كويسة وشيك".

ولدت نجوى فؤاد في حي الجمرك بمدينة الإسكندرية بمصر لأب مصري يعمل كهربائيًا، وأم فلسطينية، عملت كراقصة في الصالات ثم مزجت بين الرقص والتمثيل وقامت ببطولة العديد من الأفلام. 

وكانت أول فرصة حقيقية عندما وقعت عقد فيلم ملاك وشيطان مع المنتجين صلاح ذو الفقار وعز الدين ذو الفقار وشكَّل الفيلم نقلة نوعية في مشوارها السينمائي. ثم أسست شركة إنتاج سينمائية وأنتجت العديد من الأفلام التي قدمت ببطولتها منها ألف بوسة وبوسة وحد السيف. 

قامت بالعمل في بعض المسرحيات منها بداية ونهاية ولا العفاريت الزرق، كما قدمت استعراضات راقصة منها “قمر 14” من ألحان محمد عبد الوهاب و«ليلة الدخلة» كما عملت في التلفزيون في مسلسل عاشت بين أصابعه حصلت على جوائز سينمائية من بعض المؤسسات التي تقيم مهرجانات. 

تعتبر إحدى الممثلات الأكبر تواجدًا في عدد الأفلام على الشاشة ورغم أدوار الراقصة المتكررة في هذه الأفلام فإنها حاولت أن تعطي نفسها مكانة كممثلة خاصة في فيلم حد السيف. أعلنت اعتزالها الرقص في عام 1997.

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