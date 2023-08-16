فعاليات المبادرة الصيفية.. أطفال أسيوط يواصلون إبداعاتهم بأنشطة ثقافة بهاء الدين

شهد قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل بأسيوط عددا من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة، استمرارا للفعاليات المكثفة للهيئة العامة لقصور الثقافة، ضمن فعاليات النشاط الصيفي ومبادرة ثقافتنا في إجازتنا، بمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وشملت الفعاليات، ورشا وأنشطة ثقافية وفنية متنوعة، منها ورشة حكي عن عجائب عالم البحار، كما قدمت الفنانة نهال عصام الدين ورشة أشغال فنية للأطفال عن مفهوم وفكرة وأهمية تدوير خامات البيئة وأبسط الطرق للاستفادة منها، كما استمرت فقرات اكتشاف الموهوبين في مجال الغناء الفردي والجماعي، واستمرت ورش التطريز والتفصيل للسيدة سوسن سيد محمود، حيث تناولت بالشرح العملي والنظري كيفية تطريز مفارش الأنتريه. أعقبها استمرار ورش الفنون التشكيلية للفنان إبراهيم حسين بعنوان قناة السويس.

وضمن الفعاليات المقدمة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل، عقد القصر، مسابقة ثقافية قدمتها هبة عبود وذلك لتنمية الوعي وتشجيع الأطفال على القراءة والاطلاع المستمر والإلمام بكل المستجدات والأحداث التي تتم حولهم في جميع المجالات، كما أقيمت ورشة لاكتشاف مواهب الأطفال في الشعر والقصة والحكي، والإلقاء المسرحي.

وقدم القصر ورشا فنية أيضا لذوي الهمم والتي تضمنت ورشة فنون تشكيلية بعنوان نحن نشارك معكم، وختاما أقيمت ورشة فنون شعبية للفنان خالد نصر الدين حسين، وورشة وعرض فني لفرقة الموسيقي والكورال لقصر ثقافة أحمد بهاء الدين بقيادة المايسترو نصر الدين أحمد سيد.

وقدم محمد عبد الرحيم ورشة لتبسيط قواعد اللغة العربية وفنون الخط العربي وتحسين الخطوط والإلقاء الشعري بإقبال كبير من الأطفال، وختاما قدمت إيمان وهبة ورشة تحسين خطوط وتعليم الخط الكوفي والرقعة.

الهيئة العامة لقصور الثقافة هي إحدى المؤسسات الثقافية ذات الدور البارز في تقديم الخدمات الثقافية والفنية. وهي هيئة مصرية تهدف إلى المشاركة في رفع المستوى الثقافي وتوجيه الوعي القومي للجماهير في مجالات السينما والمسرح والموسيقى والآداب والفنون الشعبية والتشكيلية وفي نشاط الطفل والمرأة والشباب وخدمات المكتبات في المحافظات. وقد أنشئت في بادئ الأمر تحت مسمي الجامعة الشعبية عام 1945م، ثم تغير اسمها في سنة 1965 إلي الثقافة الجماهيرية. وفي عام 1989 صدر القرار الجمهوري لتتحول إلي هيئة عامة ذات طبيعة خاصة وأصبح اسمها الهيئة العامة لقصور الثقافة.

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