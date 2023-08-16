الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية

اليورو
اليورو

ينشر "الدستور" آخر تحديث لسعر اليورو اليوم الموافق 16 أغسطس 2023 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث سجل في البنك المركزي المصري نحو 33.75 جنيه للشراء، و33.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الاربعاء تحديث يومي

ونستعرض في السطور التالية قائمة لآخر تحديث يومي لسعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس 2023، مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

سعر اليورو خلال الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس 2023، خلال التعاملات المسائية في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ نحو 33.48 جنيه للشراء، و 33.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

سعر اليورو اليوم الموافق 16 أغسطس 2023، شهد استقرارًا في بنك فيصل الإسلامي خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و 33.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنكي مصر والقاهرة

واستقر سعر اليورو الأربعاء الموافق 16 أغسطس 2023 في بنك القاهرة مسجلًا 33.42 جنيه للشراء، و 33.60 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع.

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الأربعاء 16-8-2023

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي 

وسجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي اليوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس 2023، خلال التعاملات المسائية استقرارًا نحو مسجلاً 33.52 جنيه للشراء، و 33.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

شهد سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس استقرارًا في بنك البركة خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و 34.76 جنيه للبيع.

اليورو سعر اليورو سعر اليورو اليوم سعر اليورو اليوم الأربعاء الجنيه المصري التعاملات المسائية

الأكثر قراءة

محمد إمام يبكى مع شقيقه عقب انتهاء تصوير فيلمهما "أبو نسب"

إخلاء سبيل فتاة قاصر ألقت جثة طفلها فى مدخل عقار بالجيزة

الأكثر تداولًا.. حقيقة انفصال هنا الزاهد عن زوجها الفنان أحمد فهمي

الزعيم يتصدر الترند بعد أنباء اختفاءه.. هل تعرّض عادل إمام للحجز داخل فيلّته؟

قناة الناس| "هل يجوز جمع الصلوات الخمس فى وقت واحد؟".. أمين الفتوى يُجيب (فيديو)

بعد الجدل.. التفاصيل الكاملة حول ظهور قرش في شاطئ دهب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس

إصابة فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى واختناق العشرات بالغاز فى نابلس