سعر اليورو اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية

ينشر "الدستور" آخر تحديث لسعر اليورو اليوم الموافق 16 أغسطس 2023 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث سجل في البنك المركزي المصري نحو 33.75 جنيه للشراء، و33.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الاربعاء تحديث يومي

ونستعرض في السطور التالية قائمة لآخر تحديث يومي لسعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس 2023، مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

سعر اليورو خلال الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس 2023، خلال التعاملات المسائية في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ نحو 33.48 جنيه للشراء، و 33.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

سعر اليورو اليوم الموافق 16 أغسطس 2023، شهد استقرارًا في بنك فيصل الإسلامي خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و 33.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنكي مصر والقاهرة

واستقر سعر اليورو الأربعاء الموافق 16 أغسطس 2023 في بنك القاهرة مسجلًا 33.42 جنيه للشراء، و 33.60 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي اليوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس 2023، خلال التعاملات المسائية استقرارًا نحو مسجلاً 33.52 جنيه للشراء، و 33.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

شهد سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس استقرارًا في بنك البركة خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و 34.76 جنيه للبيع.