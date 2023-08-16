الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الأربعاء 16-8-2023

ارشيفية
ارشيفية

شهد سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس 2023 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث سجل في البنك المركزي المصري نحو 33.75 جنيه للشراء، و 33.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الاربعاء تحديث يومي

ونستعرض خلال السطور التالية قائمة لآخر تحديث يومي لسعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس 2023 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

سعر اليورو خلال الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس 2023، خلال منتصف التعاملات استقرارًا في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ نحو 33.48 جنيه للشراء، و 33.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس 2023، استقر في بنك فيصل الإسلامي خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و 33.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 15 أغسطس خلال التعاملات المسائية

كم سعر اليورو اليوم الثلاثاء 15-8-2023 فى البنوك المصرية؟

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الثلاثاء 15-8-2023

سعر اليورو خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023

سعر اليورو في بنكي مصر والقاهرة

استقر سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس 2023 في بنك القاهرة مسجلًا 33.42 جنيه للشراء، و 33.60 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي اليوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس 2023، خلال منتصف التعاملات استقرارًا نحو مسجلاً 33.52 جنيه للشراء، و 33.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس 2023 في بنك البركة خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و 34.76 جنيه للبيع. 

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