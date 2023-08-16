الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو القيادة برعونة على الطريق الساحلى بالإسكندرية

جريدة الدستور

كشفت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على "فيس بوك" تضمن قيام شخصين بقيادة سيارتين برعونة على الطريق الدولى الساحلى بالإسكندرية وتعريض حياة المواطنين للخطر.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو  نُشر عبر إحدى الصفحات على موقع "فيس بوك".. متضمناً قيام قائدى سيارتين إحداهما "بدون لوحات" بالقيادة برعونة وعدم الالتزام بالحارة المرورية (بالطريق الدولى الساحلى بالإسكندرية) وتعريض حياة المواطنين للخطر. 

وبإجراء التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارتين، و(قائديهما - مقيمان بمحافظة الإسكندرية)، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بالإشتراك فى موكب زفاف أحد أصدقائهما وأقرا بصحة الواقعة، كما أضاف أحدهما بأن السيارة "بدون لوحات معدنية" قيادته قام باستئجارها من معرض سيارات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والتحفظ على السيارتين.

الأكثر قراءة

قناة الكأس: الشباب السعودى يتقدم بعرض رسمى لضم زيزو

على ماهر: لاعبو المصرى جاهزون للموسم الجديد.. ونسعى لبناء فريق قوى

حديث مفتوح مع الشعب.. الرئيس السيسى: الظروف الاقتصادية الصعبة ستصبح تاريخًا مثلما حدث مع الإرهاب

قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه بالقوات المسلحة

النيابة الإدارية تجري معاينة لموقع عقار الإسكندرية المنهار

القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس تشارك فى وفد نواب رؤساء جامعات إقليم القاهرة الكبرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس

إصابة فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى واختناق العشرات بالغاز فى نابلس