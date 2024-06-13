خالد عباس: العاصمة الإدارية ساهمت فى خلق فرص استثمارية جديدة

قال المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة يعتبر مشروع استراتيجي ذو أهمية كبيرة للدولة والمواطنين على السواء، مؤكدًا أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق العديد من الفوائد والأهداف التي تساهم في تطوير البنية التحتية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف "عباس" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن العاصمة الإدارية تساهم توفير بنية تحتية حديثة ومتطورة تلبي احتياجات الحكومة والمواطنين من خدمات حكومية ومرافق عامة متطورة.

وأشار إلى أن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة يساهم في توزيع الضغط السكاني عن العاصمة القديمة وتقليل الازدحام السكاني والمروري، موضحًا أن العاصمة الإدارية تعتبر مركزًا للأعمال والاستثمارات الجديدة، مما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة.

وأكد رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن إنشاء مدينة جديدة يوفر فرصًا لتصميم بيئة حضرية مستدامة ومرافق ترفيهية وثقافية تعزز جودة حياة السكان، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تكس رمزية النهضة والتطور في البنية الإدارية للدولة، مما يعزز الهوية الوطنية والانتماء للوطن.

وأوضح أن العاصمة الإدارية الجديدة تساهم في تعزيز العلاقات الدولية من خلال استضافة فعاليات دولية ومؤتمرات دولية تعزز مكانة الدولة في المجتمع الدولي، كما أنها توفر بنية إدارية حديثة ومتطورة تسهل عمل الحكومة وتعزز كفاءتها في تقديم الخدمات الحكومية.

وأكد أن العاصمة الإدارية الجديدة توفر بيئة مشجعة للاستثمار والابتكار من خلال توفير مساحات للشركات والمؤسسات الجديدة، حيث تم تصميم العاصمة الإدارية بطريقة تهتم بالحفاظ على البيئة وتوفير مساحات خضراء وأنظمة للنقل العام المستدامة.

وأشار إلى أن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة يعد خطوة استراتيجية هامة لتحقيق الاستدامة والتنمية الشاملة في الدولة، وتعزيز مكانتها على الصعيدين الوطني والدولي، مما يعزز فرص الاستثمار.