الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بالغربية

حادث
حادث

شهد طريق طنطا - محلة منوف بمحافظة الغربية، حادث تصادم مروع بين 3 سيارات، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص. 

وفور تلقي البلاغ، تحركت الأجهزة الأمنية ووحدات الإسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتبين أن الحادث وقع نتيجة تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة خاصة وسيارة نقل على الطريق المذكورة، وذلك في نطاق مركز طنطا. وقد تعرض المصابون لإصابات متفاوتة، حيث أصيب البعض بجروح وكدمات في أنحاء مختلفة من أجسادهم، بينما تعرض آخرون لكسور وجروح خطيرة.

تم نقل المصابين على الفور إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتمت معالجة حالتهم بالتعاون بين الأطباء والممرضين في العيادات والأقسام المختلفة.

وتمت مباشرة إجراءات رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور على الطريق، حيث عملت الجهات المختصة على إعادة فتح الطريق لتسهيل حركة المرور وتفادي حدوث أي ازدحامات.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في ظروف وملابسات الحادث. وقد طلبت النيابة السرعة في إجراء التحقيقات والمعاينة، بالإضافة إلى استجواب المصابين، بهدف تحديد المسؤوليات وتحقيق العدالة.

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