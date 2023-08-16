الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المصريين الأحرار": الرئيس تبنى الحوار الوطنى لصالح الوطن والمواطن

عصام خليل
عصام خليل

أعرب حزب المصريين الأحرار، برئاسة عصام خليل، عن بالغ الشكر والعرفان لجهود الرئيس السيسي لخدمة الوطن العزيز ومن بينها رعايته الشاملة لكافة مُخرجات الحوار الوطني.

وقال الحزب، في بيان الأربعاء، إن الرئيس رسّخ مفهوم عمليا للجمهورية الجديدة التي يّرنو إليها ويحلم بها المصريين وجمع كافة الأصوات والآراء علي طاولة واحدة تحت راية العلم، وأولي اهتمامًا كبيرًا بكافة ما يُثمر عن جلسات الحوار والمقترحات الرصينة والواقعية التي تخدم الدولة المصرية وأحالها للجهات المختصة.

أضاف أن الرئيس غايته دعم ركائز كل ما يبني الدولة المصرية الراهنة من واقع صورة الجمهورية الجديدة التي تحتوي كافة أبنائها وتتسع لآراء الجميع لطالما تخدم الوطن والمواطنين، وتعد خطوة ضمن خطوات رامية تغيير واجهة مصر الرائدة.

وأكد الحزب أن الرئيس وعد فأوفي كالعادة ووسط انشغاله بافتتاح مشروعات قومية بمحافظة مطروح جاء إعلانه بتوجيه مُخرجات الحوار الوطني إلي الجهات المُختصة، وهو ما يمثل ردًا قاطعًا علي أهل الشر.

واستطرد: «أن الرئيس حقق أسمي معاني التشاركية والتعاون وسط جميع تحركاته ومنها الحوار الوطني الهادف زيادة الثراء إذ ما تجرد الجميع من المصالح الشخصية، وبات علي نسق صاحب الدعوة غايته الوطن والمواطن فحسب».

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