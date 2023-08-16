وكيل "تعليم كفر الشيخ" يفتتح معرض ختام أنشطة التربية الاجتماعية والاتحادات الطلابية

افتتح محمد عبدالله، وكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ، والرائد العام لاتحاد طلاب كفر الشيخ، معرض ختام أنشطة التربية الاجتماعية والاتحادات الطلابية، بقاعة الفندق التعليمي بكفرالشيخ، ضمن خطة توجيه عام التربية الاجتماعية للعام الدراسي 2022-2023.

جاء ذلك لتفعيل العمل الاجتماعي بالإدارات التعليمية والمدارس وشحذاً للهمم ومضاعفة الجهود للعمل الجاد والمثمر، وبغرض التنمية المهنية المستدامة للأخصائيين الاجتماعيين والموجهين، وبث روح المنافسة الهادفة لتطوير العمل المهني، وإثابة المجدين وتكريمهم والإشادة بهم لصالح أبنائنا الطلاب.

وجرى عرض أعمال الطلاب، والأخصائيين الاجتماعيين، ورواد الفصول، والرواد العموم الفائزون بالمركز الأول على مستوى المديرية، والمراكز الأولى على مستوى الجمهورية، وأشرف على تنفيذ المعرض أسرة توجيه عام التربية الاجتماعية، محمد الدفراوي، الموجه العام للتربية الاجتماعية، وعزة الدعدر، الموجه الأول المركزي، وحموده يونس موجه عام الاتحادات الطلابية، ومسئولي اتحاد الطلاب، السيد ياسين، محمد خالد، فتحية محروس، محمد زكي رئيس مكتب الخدمة، وأعضاء المكتب الدكتور نور السنباري، وأسامة السعيد، زينب ندا.

وتشهد مدارس محافظة كفر الشيخ، الأنشطة الصيفية في كافة المجالات، منها الموسيقية، والتربية الفنية، والمسرح، والصحافة، والموهوبين، وفق خطة العمل الأنشطة التربوية المختلفة خلال فترة الإجازة، واستثمار طاقة الطلاب في شتى المجالات، وجرى عقد ورش عمل متنوعة في كل نشاط من الأنشطة، ويمارس الطلاب الانشطة المتعددة منها الرسم، وتشكيل المجسمات، إضافة لورش عمل للاقتصاد المنزلي، وغيرهم من الأنشطة، بحضور كبير من الطلاب والطالبات والأطفال، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



وقال وكيل الوزارة، إن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجه بممارسة الطلاب للأنشطة الصيفية بالمدارس، مؤكداً أن المدارس تشهد تفعيل الأنشطة المتعددة بالمدارس، ويستطيع الطالب التفاعل مع النشاط الذي يناسبه بشكل أكبر، إضافة للاهتمام بالطلاب الموهوبين، وصقل مواهبهم، مؤكداً أننا نجحنا في تفعيل دور مركز الإبداع والموهوبين، لرفع مستوى الطلاب الفني والمهاري والإبداعي.