أحمد ناجى قمحة: المواطن المصرى يدرك الآن بوادر التنمية الشاملة

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلتي "السياسة الدولية والديمقراطية" اللتين تصدران عن مؤسسة الأهرام، إن مشهد تواجد الرئيس عبدالفتاح السيسي في السلوم ومحافظة مرسى مطروح هو تعظيم لقدرات دولة، خاصة أن القيادة المصرية تدرك جيدًا أن تقدم المجتمع لن يكون إلا بالعمل والإنتاج.

التنمية المصرية الشاملة

وأكد الكاتب الصحفي أحمد ناجي، خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الحملات الإلكترونية التي تشكك من قدرة الدولة على التنمية في ظل التحديات الخارجية لا تؤثر الآن على أذهان المواطنين، وذلك لأن المواطن المصري يدرك الآن بوادر التنمية الشاملة التي تحدث في المجتمع.

وأضاف في حديثه، أن الإعلام الدولي يسلط الضوء فقط على الحرب الروسية الأوكرانية، ولكنه لا ينقل كم الصراعات التي تشهدها بعض الدول منها ما يوجد في أوروبا ومنها في إفريقيا، وهذا التوجيه الدولي الإعلامي يخدم مصالح الدول الكبرى الأوروبية، مشيرًا إلى أن الصراعات الدولية لم تنته منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، والذي اختلف فقط في المشهد العالمي شكل الصراع.

زيارات الرئيس للمحافظات المصرية

وأشار إلى أن جميع المؤشرات الإحصائية كانت تقول إن الدولة المصرية سوف يكون مسارها هبوطيًا بعد أزمة كورونا، وهذا المسار أصاب الكثير من دول العالم، ولكن كان الرد المصري عكس هذه التوقعات على الإطلاق.

وتابع: "الدولة المصرية في ظل الصراعات العالمية تدافع عن حق الجنوب، وتحرص على أن تكون علاقاتها متوازنة مع الدول التي تقع طرفًا في الصراعات العالمية مع عدم الانحياز لطرف دون الآخر".