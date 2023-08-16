محافظ كفر الشيخ يقرر النزول بدرجات قبول الثانوي العام لـ 234 درجة

وافق اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على النزول بتنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي العام إلى 234 درجة انتظام، عدا بعض المدارس بإدارات "بلطيم، بيلا، سيدي سالم، شرق كفر الشيخ، الحامول، دسوق"، و 140 درجة للثانوي الخاص والمنازل بكل المدارس، وذلك في استجابة لمطالب أولياء الأمور والطلاب، وقدم المحافظ التهنئة لكل الطلاب الذين أُتيحت لهم فرصة التقدم للالتحاق بالثانوية العامة، بناءً على رغبتهم.

أما نظام الخدمات يتم قبول الطلبات بما لا يتجاوز الـ 25%، من إجمال عدد المقبولين في الصف الأول الثانوي بالإدارة التعليمية، مع ترتيب المتقدمين طبقا للمجموع تنازلياً وبناء على القرار الوزاري رقم 357، وتم تحديد مدارس بعينها لقبول الطلاب بها نظرا للكثافة بتلك المدارس في 12 إدارة تعليمية، وهناك مدارس استوعبت الإعداد،



وتلقى محافظ كفر الشيخ العديد من الطلبات والمناشدات من أولياء الأمور والطلاب، للنزول بتنسيق القبول بالثانوية العامة، وعلى الفور وجه محافظ كفر الشيخ وكيل وزارة التربية والتعليم، محمد عبدالله، بتقديم بيان مفصل عن عدد فصول الثانوية العامة بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وما يمكن استيعابه بالفصول، وتبين قبول 23 ألف و753 طالباً وطالبة، ورأى المحافظ أنه لا مانع من استيعاب حوالي 5 آلاف و907 طالب آخرين بالمدارس الثانوية العامة.



وأعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن المدارس المستبعدة من تنسيق الثانوية العامة في المرحلة الثانية بإدارات كفر الشيخ التعليمية وهي مدارس إدارات بلطيم التعليمية، ومدرسة ابشان الثانوية للبنات ببيلا، ومدرسة سيدي سالم الثانوية بنات، ومدرسة الملاحة الثانوية المشتركة، ومدرسة أبو غنيمة الثانوية المشتركة بإدارة سيدي سالم، ومدرسة هشام بركات الثانوية للبنات، ومدرسة الشهيد عزت الشافعي للبنات، و مصطفى هلال الثانوية للبنين، و المرابعين الثانوية المشتركة، والشهيد أحمد السعيد الديهي بشنو بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، ومدرسة الحامول الثانوية بنات، وغربة تيرة الثانوية ، والإصلاح الثانوية بإدارة الحامول التعليمية، ومدرسة أحمد زويل الثانوية بدسوق.