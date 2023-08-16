البابا تواضروس يترأس عظته الأسبوعية من الإسكندرية (فيديو)

ألقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية من كاتدرائية البشارة والملاك غبريال بالمحمودية بالتزامن مع احتفالات الكنيسة الأرثوذكسية بصوم ونهضات العذراء مريم.

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كان في استقبال البابا عند زيارته الإسكندرية الأنبا إيلاريون، أسقف عام كنائس قطاع غرب الإسكندرية والأنبا هرمينا، أسقف عام كنائس قطاع شرق ووسط، والأنبا بافلى، أسقف عام كنائس الإسكندرية.

ووفقًا لمصادر كنسية فإنه من المقرر أن يترأس البابا تواضروس مؤتمر الشباب الأوروبي الذي يعقد في ألمانيا وتنظمه الكنيسة الأرثوذكسية بالمهجر في دير العذراء وأبي سيفين بألمانيا في الفترة من 25 لـ27 أغسطس 2023 وذلك في دورته الأحدث التى تنطلق خلال أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر إلى جانب البابا الأنبا دميان، أسقف شمال ألمانيا، والأنبا موسى، أسقف عام الشباب.

ولفتت المصادر الكنيسة إلى أنه خلال زيارة البابا تواضروس إلى المجر وبعض دول أوروبا من المقرر أن يطمئن على أحوال أقباط المهجر ويزور الكنائس والإيبارشيات بتلك الدول الأوروبية والمجر.