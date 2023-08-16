الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

زراعة 80 شجرة مثمرة ضمن مبادرة "100 مليون شجرة" بمركز مطاي

زراعة أشجار ضمن مبادرة
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، تنفيذ أعمال تجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة، وزراعة الأشجار ضمن أعمال مبادرة ١٠٠ مليون شجرة، وخطة المحافظة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم زراعة 80 شجرة مثمرة وزينة وقص وتهذيب الأشجار بالشوارع والطرق ورفع نواتج الأشجار.

وقال المحاسب هشام فايز رئيس المركز والمدينة، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، واصلت استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، بالتزامن مع تنفيذ حملات زراعة الأشجار حيث تم زراعة عدد ٨٠ شجرة من الأشجار المثمرة والزينة بالطريق الدائرى بالحارة الوسطى للطريق من أول طريق كوم مطاي وحتى طريق ٢٤٢ وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجر وضمن أعمال التشجير بالمدينة.

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن إدارة تخطيط وتجميل المدينة قامت بري الأشجار المزروعة بالطريق الدائرى كما تم ري حدائق الميادين وقص الحشائش والأشجار التي تحجب الرؤيه بطريق مصر أسوان الزراعي ورفع نواتج قص الأشجار بالتعاون مع إدارة الطريق الدائري والحملة الميكانيكية بمجلس مدينة مطاي.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الأعمال تأتي تنفيذا لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة الدائمة والمستمرة لتنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة وتطوير الميادين، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية بالمركز مستمرة في تنفيذ حملات المتابعة الميدانية لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل ومتابعة كافة القطاعات على مستوى الخدمات، حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين، مؤكدا على استمرار زراعة الأشجار وتجميل كافة شوارع المدينة والطرق السريعة ومداخل وشوارع القرى، محذرا من القيام بأية أعمال للإضرار بالأشجار التي يتم زراعتها.

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المنيا زراعة أشجار مبادرة 100 مليون شجرة شوارع والطريق الدائري بمطاي قص وتهذيب الأشجار تجميل شوارع المدينة المحاسب هشام فايز رئيس مركز مطاي

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