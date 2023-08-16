الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

موعد تقليل الاغتراب 2024 بعد القبول بالمرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة

تنسيق الثانوية العامة
تنسيق الثانوية العامة

مع ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة سعى أولياء الأمور والطلبة معرفة موعد تقليل الاغتراب 2024 بعد القبول بالمرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2023 عبر جوجل.

وكشفت وزارة التعليم العالي في مصر والبحث العلمي والمجلس الأعلى بالجامعات الحكومية وتكون برئاسة د.محمد أيمن عاشور، بصفته وزير التعليم العالي عن كافة شروط وميعاد تقليل الاغتراب، وذلك بعد القبول بالمرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة، منوها أن المرحلة سنطلق عقب الانتهاء من الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثاني، حيث سيتاح للطلاب بعدها التقدم للتحويل وفقا للمواعيد التي سوف تحددها اللجنة العليا لللتنسيق.

موعد تقليل الاغتراب 2024 بعد القبول بالمرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2023

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة رابط تقليل الاغتراب 2024 والموعد بعد القبول في المرحلة الأولى في تنسيق الثانوية العامة 2023.

موعد تقليل الاغتراب 2024

قررت وزارة التعليم العالي في مصر بدء مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب لطلبة تنسيق المرحلة الأولى بعد إعلان نتائج المرحلة الثانية للتنسيق، وذكرت أنه سوف يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب في المرحلتين الأولى والثانية معًا، سوف تكون خلال 10 أيام وتكون من إعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى اليوم.

نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب

وتعلن نتائج تنسيق تقليل الاغتراب والتحويلات بحدود النسبة المقررة، وهي تكون 10% طبقا للطاقة الاستيعابية في الكلية المراد التحويل إليها، وستكون فى إطار المنطقة الجغرافية (أ) ومن أجل التحويل لمرة واحدة فقط ولا يوجد تحويل ثلاثى وعقب إعلان نتيجة المرحلة الثالثة، سيتم فتح باب التحويلات للمرحلة الثالثة بذات القواعد.

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 رابط تقليل الاغتراب 2023

أشارت وزارة التعليم العالي إلى أنه سوف يتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) عبر موقع التنسيق الالكتروني: من هنا أمام الطلبة المرشحين بالمرحلتين الأولى والثانية، وذلك من أجل إجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر والاغتراب غير المناظر وتكون فى حدود النسبة المقررة 10%.

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