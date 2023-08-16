"الإسكوا" تعقد حلقة عمل حول ربط الشبكات والانتقال في مجال الطاقة

تنظم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، حلقة عمل تدريبية عبر الإنترنت بشأن ربط الشبكات والانتقال في مجال الطاقة في المنطقة العربية، خلال يومي 22 و23 اغسطس 2023، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ومنظمة التنمية والتعاون للربط العالمي للطاقة.

أضاف لجنة الأمم المتحدة أن حلقة العمل التدريبية تهدف إلى تحسين فهم المتدربين لوضع التقنيات الحالي واتجاهات تطورها وسيناريوهات تطبيقها، وتشمل هذه التقنيات شبكات التوتر العالي جداً، والطاقة الكهروضوئية، والطاقة الحرارية الضوئية، والطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة.

وأكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" أن هناك العديد من البلدان العربية تواجه ضغوطًا مالية بسبب ارتفاع الديون، ما يؤدي إلى استنزاف حصة كبيرة من الإيرادات لتغطية خدمة الديون، كان يمكن إنفاقها على تمويل أهداف التنمية المستدامة والمشاريع القادرة على التكيف مع تغير المناخ.

وأوضحت "الإسكوا" أن الحيز المالي المحدود يقوض قدرة المنطقة على التعافي من جائحة كورونا ولا بد من المساندة الدولية في تخفيف عبء الديون لتمكين البلدان من المضي قدمًا في اعقاب الجائحة، عن طريق تحسين أوضاع الاقتصاد الكلي للبلدان المدينة في الأجل القصير لإدارة ديونها المستحقة.

وتابعت أنه يمكن لمقايضة الديون، كأداة مفاوض عليها، أن تخفف من وطأة الديون وتولد السيولة للبلدان المدينة التي تعاني من ضغوط مالية عبر الاستثمار في مشاريع قادرة على التكيف مع تغير المناخ، بما يعود بالفائدة أيضًا على البلدان الدائنة.

وتشمل مكاسب آلية مقايضة الديون المقترحة ما يلي:

مقايضة الديون مقابل العمل المناخي/ أهداف التنمية المستدامة أداة فعالة تعود بالفائدة على البلدان الدائنة، وبالنسبة للبلدان المدينة، لهذه الآلية أثر مباشر على الموارد، إذ تعفيها من سداد الفوائد على الديون الخارجية، وتزيد من الاستثمار العام المستدام في المشاريع القادرة على التكيف مع تغير المناخ فتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ اتفاق باريس.