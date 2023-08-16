الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سكاى سبورتس: لاتسيو يبدأ مفاوضات التعاقد مع لوريس

لوريس
لوريس

أبدى نادي لاتسيو الإيطالي اهتمامه بالتعاقد مع الفرنسي هوجو  لوريس، حارس مرمى فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وينتهي عقد هوجو لوريس مع توتنهام بحلول 30 يونيو 2024، أي أنه سيكون من حقه التوقيع لأي فريق دون الرجوع لإدارة توتنهام بحلول 1 يناير المقبل.
ووفقًا لما ذكرته شبكة سكاي سبورتس فإن إدارة نادي لاتسيو دخلت في مفاوضات مع نظيرتها في توتنهام هوتسبير من أجل التعاقد مع هوجو لوريس.
وأفادت سكاي بأن هناك اهتمامًا باللاعب من بعض الأندية السعودية لضمه خلال الميركاتو الجاري.
وأشارت سكاي إلى أن لوريس واحد من 8 لاعبين قد يرحلون عن توتنهام قبل نهاية سوق الانتقالات.

وبدأ لوريس مسيرته ضمن صفوف نادي نيزا الفرنسي تحت 19 عامًا، وانتقل منه لصفوف فريق نيس الرديف في صيف عام 2004، ثم صعد للفريق الأول في الصيف التالي وقضى 4 مواسم مع الفريق قبل الانتقال لفريق أولمبيك ليون، وبعد 4 سنوات انضم لتوتنهام هوتسبير.

لاتسيو هوجو لوريس لوريس توتنهام هوتسبير توتنهام الانتقالات الصيفية

الأكثر قراءة

بيان لـ"تضامن المنوفية" حول تعاطى “نساء الكوادى” المخدرات يغضب الأهالى.. وبرلمانى: لن نسكت

القصة الكاملة لقرار البابا إلغاء توكيلات وتفويضات الأنبا بيسنتى

تأييد تغريم عباس أبوالحسن 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف هانى شاكر

"الكهرباء" تنتهى من تركيب 2.6 مليون عداد كودى للمبانى المخالفة

زيادة جديدة فى الأجور لهؤلاء الموظفين.. والصرف بأثر رجعى

المنشاوي يتفقد مقر تنسيق جامعة أسيوط الأهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محافظون وتجارب ( 13 ) محافظ الحرب والسلام !

مدحت بشاى

تعالوا نودع ثقافات الميوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

أحمد الصغير

لماذا لم يُحاكم هؤلاء الشيوخ بتهمة التحريض على القتل؟

محاسن السنوسي

برامجنا فى الميزان

إسراء شوقي

ليبيا.. مشهد لم يتحرك «قيد أنملة»

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس

إصابة فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى واختناق العشرات بالغاز فى نابلس