سكاى سبورتس: لاتسيو يبدأ مفاوضات التعاقد مع لوريس

أبدى نادي لاتسيو الإيطالي اهتمامه بالتعاقد مع الفرنسي هوجو لوريس، حارس مرمى فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وينتهي عقد هوجو لوريس مع توتنهام بحلول 30 يونيو 2024، أي أنه سيكون من حقه التوقيع لأي فريق دون الرجوع لإدارة توتنهام بحلول 1 يناير المقبل.

ووفقًا لما ذكرته شبكة سكاي سبورتس فإن إدارة نادي لاتسيو دخلت في مفاوضات مع نظيرتها في توتنهام هوتسبير من أجل التعاقد مع هوجو لوريس.

وأفادت سكاي بأن هناك اهتمامًا باللاعب من بعض الأندية السعودية لضمه خلال الميركاتو الجاري.

وأشارت سكاي إلى أن لوريس واحد من 8 لاعبين قد يرحلون عن توتنهام قبل نهاية سوق الانتقالات.

وبدأ لوريس مسيرته ضمن صفوف نادي نيزا الفرنسي تحت 19 عامًا، وانتقل منه لصفوف فريق نيس الرديف في صيف عام 2004، ثم صعد للفريق الأول في الصيف التالي وقضى 4 مواسم مع الفريق قبل الانتقال لفريق أولمبيك ليون، وبعد 4 سنوات انضم لتوتنهام هوتسبير.