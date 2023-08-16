الرئيس السيسى: الدولة المصرية لديها خطة واضحة لتوفير المياه فى المناطق الساحلية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية لديها خطة واضحة لتوفير المياه في المناطق الساحلية، كما أن الدولة ستعمل على تنفيذ عدد كبير من الآبار للمناطق الداخلية، مشيرًا إلى أن الدولة وضعت برنامجًا لإنشاء محطات مياه في الكثير من المحافظات المصرية الساحلية مثل محطة مياه مدينة العلمين الجديدة.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه مع أهالي محافظة مطروح، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية قامت بتدشين محطات مياه في محافظة مرسى مطروح، وبالتالي هذه المحافظة لا تعاني على الإطلاق من نقص في مياه الشرب.

وأضاف أن أزمة محافظة مطروح والمناطق المتفرقة منها الحقيقية أنها ليست كتلًا بجوار بعضها البعض، وهذه التفرقة يصعب معها تنفيذ برنامج تنموي شامل.

وأشار إلى أنه لن تستطيع الدولة تنفيذ برنامج مائي شامل في المحافظة، إلا إذا كانت بالمحافظة تكتلات سكنية واضحة ومتجمعة، خاصة أن محافظة مرسى مطروح من كبرى المحافظات المصرية، ولهذا محطات تحلية المياه الساحلية لن تستطيع تغطية هذه المناطق النائية المتفرقة على حدود المحافظة.