الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: الدولة المصرية لديها خطة واضحة لتوفير المياه فى المناطق الساحلية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية لديها خطة واضحة لتوفير المياه في المناطق الساحلية، كما أن الدولة ستعمل على تنفيذ عدد كبير من الآبار للمناطق الداخلية، مشيرًا إلى أن الدولة وضعت برنامجًا لإنشاء محطات مياه في الكثير من المحافظات المصرية الساحلية مثل محطة مياه مدينة العلمين الجديدة.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه مع أهالي محافظة مطروح، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية قامت بتدشين محطات مياه في محافظة مرسى مطروح، وبالتالي هذه المحافظة لا تعاني على الإطلاق من نقص في مياه الشرب.

وأضاف أن أزمة محافظة مطروح والمناطق المتفرقة منها الحقيقية أنها ليست كتلًا بجوار بعضها البعض، وهذه التفرقة يصعب معها تنفيذ برنامج تنموي شامل.

وأشار إلى أنه لن تستطيع الدولة تنفيذ برنامج مائي شامل في المحافظة، إلا إذا كانت بالمحافظة تكتلات سكنية واضحة ومتجمعة، خاصة أن محافظة مرسى مطروح من كبرى المحافظات المصرية، ولهذا محطات تحلية المياه الساحلية لن تستطيع تغطية هذه المناطق النائية المتفرقة على حدود المحافظة.

الرئيس السيسي محطات تحلية المياه اكسترا نيوز مرسى مطروح

الأكثر قراءة

بيان لـ"تضامن المنوفية" حول تعاطى “نساء الكوادى” المخدرات يغضب الأهالى.. وبرلمانى: لن نسكت

القصة الكاملة لقرار البابا إلغاء توكيلات وتفويضات الأنبا بيسنتى

تأييد تغريم عباس أبوالحسن 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف هانى شاكر

"الكهرباء" تنتهى من تركيب 2.6 مليون عداد كودى للمبانى المخالفة

زيادة جديدة فى الأجور لهؤلاء الموظفين.. والصرف بأثر رجعى

المنشاوي يتفقد مقر تنسيق جامعة أسيوط الأهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محافظون وتجارب ( 13 ) محافظ الحرب والسلام !

مدحت بشاى

تعالوا نودع ثقافات الميوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

أحمد الصغير

لماذا لم يُحاكم هؤلاء الشيوخ بتهمة التحريض على القتل؟

محاسن السنوسي

برامجنا فى الميزان

إسراء شوقي

ليبيا.. مشهد لم يتحرك «قيد أنملة»

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس

إصابة فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى واختناق العشرات بالغاز فى نابلس