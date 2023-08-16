احذروا.. 12 عرضا جديدا لمتحور "كورونا" الجديد EG.5

حذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار متحور كورونا الجديد EG.5، وأعلنت عن تسجيل الإصابات به في 60 دولة حتى الآن حول العالم.

وفي حين أن تهديد خطر فيروس كورونا الجديدة انخفض في جميع أنحاء العالم، تستمر المتحورات الجديدة في الظهور، وعلى الرغم من أن شدة المتحور الجديد لا تزال منخفضة نوعا ما، ولكن قال عنها العلماء أنها المتحور الأكثر حدة ويمكن ان تشكل تهديدًا كبيرًا.

واعتبرت منظمة الصحة العالمية المتحور الجديد EG.5 مهمًا مما وسيصدر عنه طفرات كثيرة فضلا عن أنه ينتشر بسرعة ، وله خصائص هروب مناعية، وقد يصبح هو السلالة السائدة في العالم خلال الأسابيع المقبلة.

وحسب موقع Hindustan times فقد صرح الدكتور راجيش كومار استشاري طب الأوبئة قائلا: "حددت منظمة الصحة العالمية نوعًا جديدًا من متحورات فيروس كورونا المستجد عرف بإسم EG.5 وهو من سلالة فيروسات ايريس، ويؤدي الإنتشار السريع لتلك السلالة إلى زيادة عدد الحالات وفي بعض الحالات تؤدي إلى الوفاة".

واضاف : "إنه على الرغم من أن هذه الأعراض تشبه أعراض السلالات السابقة ، إلا أنها أكثر حدة وتعرض الأفراد لخطر كبير، فهي تشمل الحمى والتهاب الحلق والعطس وسيلان الأنف وانسداد الأنف والصداع والتهاب العضلات والتشنجات وآلام الجسم والغثيان وضيق التنفس، و يجب على أي شخص يعاني من أي من الأعراض المذكورة ، أن يذهب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم قبل تفاقم الأعراض".

أعراض متحور ايريس الجديد:

1. الحمى:

تعتبر الحمى من الأعراض الشائعة وغالباً ما تكون واحدة من أولى العلامات، وتتميز بارتفاع درجة حرارة الجسم فوق 100.4 درجة فهرنهايت اي 39 درجة مئوية.

2. السعال:

السعال الجاف المستمر هو عرض آخر شائع ويمكن أن يكون مستمر أو يحدث بشكل متقطع.

3. ضيق التنفس:

قد يعاني بعض الأفراد من صعوبة في التنفس أو ضيق في التنفس خاصة أثناء المجهود.

4. التعب:

الشعور بالتعب بشكل غير عادي أو المعاناة من نقص الطاقة هو عرض شائع، قد يستمر حتى مع الراحة المناسبة.

5. آلام العضلات أو الجسم:

آلام العضلات والجسم ، والمعروفة أيضًا باسم الألم العضلي ، من الأعراض الشائعة، يمكن أن يتراوح هذا من الانزعاج الخفيف إلى الشديد.

6. التهاب الحلق:

قد يحدث التهاب في الحلق يسبب ألما أو تهيجا أو حكة في الحلق أو على جانبي الفم من الخارج.

7. الاحتقان أو سيلان الأنف:

على الرغم من أنه أقل شيوعًا فقد يعاني بعض الأفراد من احتقان الأنف أو سيلان الأنف على غرار نزلات البرد المعتدلة.

8. الصداع:

الصداع هو عرض شائع للعديد من الالتهابات ، بما في ذلك الإصابة بمتحور كورونا الجديد وهو ناتج عن التهاب بطانة المخ والأعصاب.

9. الشعور بالضيق:

الشعور بالضيق هو شعور عام بأنك لست على ما يرام، يمكن وصفه بأنه الشعور بالتعب أو الضعف أو التدهور.

10. فقدان حاسة الشم:

يعد فقدان حاسة الشم من الأعراض الشائعة لـ COVID-19. وهو ناتج عن تلف خلايا الأنف المسؤولة عن الكشف عن الروائح.

11. الإسهال:

ويكون ناتج عن التهاب بطانة الأمعاء.

12. آلام في البطن:

و يكون ناتجًا عن مجموعة متنوعة من الأشياء ، بما في ذلك التهاب الأمعاء أو آلام العضلات أو الغازات.