تعرف على روتين باراك أوباما اليومي.. ما الذي لا يتنازل عنه؟

خلال فترة رئاسته، اكتسب باراك أوباما سمعة بأنه "رجل يحب الليل"، معروف بتأخر ساعات الليل في مكتبه في الطابق العلوي، حيث يعمل عندما تكون الأجواء أكثر هدوءًا، ولا يوجد الكثير من الموظفين الذين يجوبون هنا وهناك، ويقل الطلب على انتباهه.



“أنا أحب الليل، شكل يومي المعتاد هو: العمل في الصباح. أصل إلى المكتب حوالي الساعة 9 ، 8:30 صباحًا حتى 9 صباحًا ؛ العمل حتى الساعة 6:30 مساءً ؛ تناول العشاء مع العائلة، والتسكع مع الأطفال ووضعهم في الفراش حوالي الساعة 8:30 مساءً، ومن ثم سأقرأ على الأرجح أوراقًا موجزة أو أقوم بالأعمال الورقية أو أكتب أشياء حتى حوالي الساعة 11:30 مساءً ، وبعد ذلك عادةً ما يكون لدي حوالي نصف ساعة للقراءة قبل الذهاب إلى الفراش ، حوالي منتصف الليل ، 12:30 صباحًا - أحيان قليلة أسهر بعد هذا الوقت". هذا ما قاله باراك أوباما لـ"نيوزويك".



أظهر ملف تعريف New York Times لعام 2016 روتينًا ليليًا يتكون من القراءة والكتابة والتخطيط ، غالبًا ما كان أوباما يستخدم هذا الوقت للحاق بركب يومه، وفك الضغط ، وأيضًا للتفكير فقط.



كما اعتاد على تناول وجبة خفيفة من "سبع حبات من اللوز المملح قليلاً" كل ليلة.



وقال كذلك في مذكراته: "بالنسبة لي ، كانت هذه غالبًا أكثر ساعات اليوم هدوءًا وأكثرها إنتاجًا، وهو الوقت الذي يمكنني فيه اللحاق بعملي وإعداد نفسي لكل ما هو قادم، والتأمل في أكوام المواد التي أرسلها سكرتير فريق العمل إلى مقر إقامتي

“أصعب شيء هو تخصيص وقت للتفكير ، والذي ربما يكون أهم وقت لشخص يحاول تغيير منظمة ، أو في هذه الحالة ، البلد، بدلاً من القيام بنفس الأشياء التي تم القيام بها من قبل”.



لأن وقت الاستيقاظ في حوالي الساعة 7 صباحًا، كان أوباما ينام عادة من 5 إلى 7 ساعات كل ليلة، وفضل ممارسة الرياضة في الصباح الباكر ، بالتناوب بين حمل الأحمال الثقيلة وتمارين التحميل على القلب “كارديو”. كانت ممارسة أوباما اليومية للرياضة حوالي45 دقيقة ، 6 أيام في الأسبوع ، غير قابلة للتفاوض في روتينه ، على غرار زوجته ميشيل أوباما ، التي تستيقظ في الساعة 4.30 صباحًا لممارسة التمارين.

يقول جيم كولي، الذي أدار حملة أوباما في مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة لعام 2004: "كان منطقه دائمًا، "ستكون بقية وقتي أكثر إنتاجية إذا أعطيتني وقت التمرين".

حتى أثناء الحملة الرئاسية الشاقة لعام 2008، والتي كان عليه أيضًا أن يوازنها مع واجبات مجلس الشيوخ، كان أوباما مصمماً على تضمين روتينه الرياضي كل صباح.