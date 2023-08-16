الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حماة الوطن": الحوار الوطنى رسالة قوية بتوحيد الجبهة الداخلية

الدكتور محمد أسعد
الدكتور محمد أسعد

وجَّه الدكتور محمد أسعد، مساعد رئيس حزب "حماة الوطن" وأمين الصندوق، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على استجابته لمخرجات الحوار الوطني، مشيدًا باهتمام الرئيس السيسي، ومتابعته المباشرة لما يحدث في الحوار الوطني سواء بجلساته العامة أو جلسات مجلس الأمناء ثم المخرجات التي تم الانتهاء منه.

وتوقع "أسعد" أن يكون تلك المخرجات التي أعلن الرئيس السيسي تنفيذها فورًا، مردود إيجابي في وضع الحلول اللازمة للعديد من الملفات والقضايا التي تناولها الحوار.

وأوضح نائب رئيس حزب "حماة الوطن"، أن الحوار الوطني نجح في وجود حالة للنقاش والتحاور في كل القضايا التي تشغل المصريين، لا سيما في ظل إتاحة الفرصة أمام الجميع من أجل طرح وجهات النظر والحلول، وما تشهدها المخرجات من استجابة فورية من الرئيس السيسي، دليلًا قويًا على جدية الحوار والتعامل بشفافية مع كل القضايا.

وأضاف "أسعد" أن الحوار الوطني الذي تناول كل القضايا أدى لحالة من الاتفاق بين كل التيارات المختلفة وهي رسالة قوية بحالة توحيد الجبهة الداخلية وأن الجميع يستهدف المصلحة العليا للوطن، بالإضافة إلى أنه أحدث حراكًا مجتمعيًا كبيرًا، ونجح كذلك في الخروج بتوصيات مهمة، سيتم ترجمتها تشريعيًا لصالح الوطن.

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