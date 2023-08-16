49.5.. تركيا تسجل درجة حرارة تاريخية

أعلنت تركيا تسجيل درجة حرارة قياسية بلغت 49.5 درجة مئوية في الوقت الذي يحذر فيه الخبراء من أن ظاهرة الموجات الحارة في حوض البحر المتوسط سوف تستمر حتى أربعينيات القرن الجاري.

وقال وزير البيئة التركي محمد أوزهسكي، في وقت متأخر مساء الثلاثاء إنه تم رصد درجة الحرارة القياسية أمس الثلاثاء في محافظة إسكي شهير بوسط الأناضول.

وأضاف أوزهسكي أن درجة الحرارة القياسية السابقة كانت 49.1 درجة مئوية وتم تسجيلها في عام 2021.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، من أن موجة الحر ستستمر في تجاوز درجات الحرارة الموسمية العادية بما يصل إلى 11 درجة.