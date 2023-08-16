الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

49.5.. تركيا تسجل درجة حرارة تاريخية

تركيا
تركيا

أعلنت تركيا تسجيل درجة حرارة قياسية بلغت 49.5 درجة مئوية في الوقت الذي يحذر فيه الخبراء من أن ظاهرة الموجات الحارة في حوض البحر المتوسط سوف تستمر حتى أربعينيات القرن الجاري.

وقال وزير البيئة التركي محمد أوزهسكي، في وقت متأخر مساء الثلاثاء إنه تم رصد درجة الحرارة القياسية أمس الثلاثاء في محافظة إسكي شهير بوسط الأناضول.

وأضاف أوزهسكي أن درجة الحرارة القياسية السابقة كانت 49.1 درجة مئوية وتم تسجيلها في عام 2021.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، من أن موجة الحر ستستمر في تجاوز درجات الحرارة الموسمية العادية بما يصل إلى 11 درجة.

تركيا البحر المتوسط وزير البيئة التركي إسكي شهير الاناضول

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